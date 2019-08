Storvinst och en tredjeplats i allsvenskan – nu vill amerikanskan mer: "Det skulle vara en chock för fotbollsvärlden"

Örebro tog ledningen i bortamatchen mot Djurgården när Jenna Hellstrom blev fälld i straffområdet. Då klev Heather Williams fram till straffpunkten och utan att tveka slog hon in 0–1 till Örebro. Bara några minuter senare kunde Djurgården kvittera och 1–1 stod sig halvleken ut.

Men i den andra halvleken var det ett helt nytt Kif på planen. Bara elva minuter in hade laget en tvåmålsledning.

– Den andra halvleken var helt klart tio gånger bättre. Alla hittade viljan, började röra sig utan boll och ville ha bollen. Första halvlek var lite långsam men i halvtid visste vi att det var våran match när vi gick ut på planen igen.

Vad pratade ni om i halvtid?

– Vi pratade mest om våran rörelse. Vi gjorde bättre val och hittade varandra bättre. Alla rörde på sig väldigt bra och sen hittade vi målet några gånger.

Förutom straffen lyckades Williams hitta målet en gång till. En frispark från Hellstrom som Jennifer Pelley i Djurgårdsmålet boxade ut och landade framför Heathers fötter. Då fick hon chansen att sikta in sig och rulla in 1–3. Och det var nära en tredje gång. Ett inlägg från Sejde Abrahamsson och Williams skulle skjuta på volley men missade bollen.

– Det skulle har varit tre men det är okej. Nej men det känns bra, det är mitt jobb så det var skönt att hitta nätet ett par gånger.

Örebro är den stora överraskningen i årets allsvenska. Som nykomlingar ligger laget nu på en tredjeplats, Williams tror dock att laget kan klättra ytterligare någon placering.

– Vi måste kontrollera det vi kan kontrollera och hoppas att resultaten från topplagen går våran väg. Men så länge vi fortsätter att vinna så förtjänar vi att vara topp två, absolut.

Lagen som slutar topp två i allsvenskan får chansen att spela i fotbollens finrum, Champions League.

– Det skulle vara stort. Det skulle vara en chock för fotbollsvärlden. Nu vet vi att vi hör hemma i den är ligan och måste bara fokusera på en match i taget.

Hur går dina tankar kring att spela Champions League?

– Det är en dröm för många av oss, det skulle vara sjukt så förhoppningsvis kan vi klara det.

Djurgårdens IF–Kif Örebro 1–4 (1–1)

Mål: 0–1 (35) Heather Williams på straff, 1–1 (37) Alexandra Lindberg, 1–2 (50) Kayla Braffet, 1–3 (56) Heather Williams, 1–4 (83) Heidi Kollanen

Varningar Kif: – DIF: Hanna Folkesson, Portia Boakye

Hörnor: 4–8

Domare: Sara Persson, Rävlanda

Publik: 676

Kif Örebros startelva

Mimmi Paulsson-Febo – Maja Regnås, Emma Kullberg, Frida Abrahamsson (ut 81) – Kayla Braffet, Eveliina Summanen, Ellen Karlsson, Jonna Dahlberg (ut 71), Jenna Hellstrom (ut 62) – Heidi Kollanen, Heather Williams

Avbytare: Danielle Rice (mv), Elin Rombing (in 71), Sara Lilja Vidlund, Emma Östlund (in 81), Elin Bengtsson, Lejla Basic, Sejde Abrahamsson (in 62), Emma Lindén