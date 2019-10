Straffkaos och målchanskavalkad – Jansson och Bertilsson hjältar när ÖSK räddade poäng

På förhand var det mest spännande att se hur Helmer Andersson och Niclas Bergmark, där den förstnämnde gjorde allsvensk startdebut. Och initialt var det ett piggt ÖSK som klev ut och ägde en del boll. Men målchanserna uteblev och istället skulle matchbilden ta en annan vändning efter en kvart.

Efter en horribel passning från Yaser Kasim kunde gästernas Jonathan Levi bryta, ta sig förbi Michael Almebäck, och rulla och spräcka målnollan för Elfsborg.

Den situationen blev starten på en kavalkad av felpassningar och slarv i uppspelen för ÖSK. Flera gånger om hade bortalaget chansen att öka på ledningen. Men om ÖSK saknade skärpan i uppspelen saknade Elfsborg skärpan i avsluten.

Sett till matchbilden hade det inte varit orimligt om Elfsborgs ledning varit större.

Men sen hände det.

Som en skänk från ovan chippade Nordin Gerzic upp bollen på Sivert Heltne Nielsens hand, och det var inte mycket att orda om. Straffen var solklar och fram klev Jake Larsson.

Från straffpunkten gjorde han inga misstag och ÖSK kunde gå in till paus med 1–1. Ett resultat tränaren Axel Kjäll säkerligen var nöjd med sett till prestationen under första 45.

Endast fem minuter in i andra halvlek var det Elfsborgs tur att få straff. Det efter att Michael täckt ett skott med handen. Fram stegade Jesper Karlsson, Elfsborgs motsvarighet till Jake Larsson i form av egenskaper på planen.

Men straffen var svag och Oscar Jansson kunde tippa väck bollen.

Det skulle vara starten på en intensiv period där bland annat Viktor Prodell hade ett läge bara ett par meter ifrån mål där han inte nådde hela vägen fram till bollen som rullade retsamt förbi honom.

ÖSK hittade fram till en hel del lägen genom framförallt Jake Larsson som var betydligt piggare i andra halvlek. Men avsluten satt inte.

Istället skulle Elfsborg få ytterligare en chans från straffpunkten då Almebäck med fem minuter kvar återigen sköts på armen. Fram klev den rutinerade Stefan Ishizaki, och han gjorde inga misstag. 1–2 till gästerna.

Men ÖSK skulle resa sig ännu en gång. Det genom Johan Bertilsson som efter ett inspel som målvakten tappade kunde trycka in 2–2, som även blev slutresultatet.

Matchens snackisar:

Ynglingarna i startelvan: Både Helmer Andersson och Niclas Bergmark fick chansen i startelva för ÖSK. Den sistnämnde i en roll som sittande mittfältare. I första halvlek stressade han en aning och slog bort ett par bollar i onödan. Men han spelade upp sig ju längre matchen gick. Helmer Andersson däremot agerade lugnt och säkert i sin startdebut, utan att göra bort sig på något sätt.

ÖSK-slarvet: Under första halvlek fick publiken gång på gång se hur ÖSK-spelarna slog bollen rakt i gapet på gästerna. Det var genom genom en sådan aktion som Elfsborgs första mål kom till. I andra blev det bättre, men Axel lär inte använda klippen från första halvlek i utbildningssyfte gällande uppspel. möjligtvis hur man inte ska agera.

Straffesten: Det blev hela tre straffar på Behrn arena. Och faktum är att det inte går att orda mot någon av dem. Stor syndabock såg Michael Almebäck ut att bli då han fick bollen på armen gånger två. Han får tacka Johan Bertilsson för målet på tilläggstid som gav ÖSK en poäng.

ÖSK– IF Elfsborg 2–2 (1–1)

Mål: 0–1 (14) Jonathan Levi, 1–1 (43) Jake Larsson, 1–2 (85) Stefan Ishizaki, 2–2 (91) Johan Bertilsson

Startelva ÖSK: Oscar Jansson - Albin Granlund, Michael Almebäck, Helmer Andersson, Kevin Wright - Nordin Gerzic, Niclas Bergmark (ut 77), Yaser Kasim (ut 69) - Jake Larsson, Viktor Prodell, Johan Bertilsson.

Avbytare: Mathias Karlsson, Daniel Björkman, Daniel Björnquist, Martin Lorentzson (in 69), Rodin Deprem, Agon Mehmeti (in 77), Adam Bark

Startelva IF Elfsborg: Tim Rönning - Fredrik Holst, Stian Gregersen, Gustav Henriksson, Rami Kaib - Sivert Heltne Nielsen, Robert Gojani (ut 74), Simon Olsson - Jonathan Levi (ut 46), Dennis Hummet (ut 74), Jesper Karlsson.

Avbytare: Kevin Stuhr Ellagaard, Alejandro Portillo, Simon Strand, Simon Lundevall, Rasmus Alm (in 46), Stefan Ishizaki (in 74), Per Frick (in 74), Marokhy Ndione.