Stramare budget än vanligt för 2021: ”Vi får signaler om minskade intäkter nästa år”

Förslaget till budget för år 2021 för Ljusnarsbergs kommun ligger på ett plus på 6,5 miljoner kronor.

– Det är en försiktig budget utifrån de signaler vi får om minskade intäkter under nästa år. Signaler som hela kommun-Sverige får just nu, säger Ewa-Leena Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.