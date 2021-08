Strategin bakom Degerfors supervärvning: ”Trygghet ha Djurdjic här i 2,5 år – har spelare som jag vet kommer bli sålda”

Patrik Werner har varit sportchef i Degerfors sedan 2009 – men kände att det var något speciellt med den värvning han fick kalla till presskonferens och presentera på torsdagseftermiddagen.

– Hade någon sagt för två–tre–fyra år sedan att vi skulle ha Nikola Djurdjic i Degerfors så tror jag inte att någon hade trott på oss. Det är en styrkedemonstration från föreningens sida, vi visar att vi vill vara med på allvar. Nu har vi fått in ytterligare spets i en redan bra trupp, och förhoppningsvis är det det som kommer göra att vi klarar oss kvar och spelar allsvensk fotboll nästa år igen. Det är det alla vill och alla drömmer om i Degerfors, säger han och fortsätter:

– Det är klart att det här är lite över vår nivå. När vi fick chansen att vara med i racet om Nikola så gjorde vi allt vi kunde.

Hur stor är den ekonomiska satsningen bakom värvningen?

– Den är inom ramen för vad vi har att jobba med. Han är inte sämst betald i truppen, om man säger så … Det är klart att det är lite pengar inblandade i det här. Men det är ingen chansning som går utöver det vi har råd med.

Enligt uppgifter i flera medier är det inte främst pengarna utan det 2,5-årsavtal som Degerfors var beredda att skriva med Djurdjic som avgjorde att anfallaren valde den lilla nykomlingen framför betydligt större aktörer. Men Werner framhåller just långsiktigheten som en vinst även för klubben, som i de kommande transferfönstren hoppas kunna sälja offensiva spelare.

Allsvenska skytteligaledaren Victor Edvardsen har ryktats bort en längre tid, och så sent som i vintras fanns ett lukrativt bud från AIK, som Degerfors nobbade.

– Man ska inte sticka under stol med att vi har spelare framåt som går väldigt bra, som skulle kunna lämna, som jag vet kommer att bli sålda förr eller senare. Just nu är inget på gång, men det kan vara en trygghet att få Nikola väldigt bra här och ha honom i 2,5 år och kanske få iväg några på försäljning. Det är en långsiktig strategi som vi ser här, att ta in Nikola är ingen panikåtgärd för att vi ligger dåligt till.

Det går rykten om Edvardsen nu också, kan han försvinna till utlandet redan under augusti?

– Nej, vi har inga förfrågningar kring några spelare just nu. Vi siktar på att ha kvar den trupp vi har nu över hösten. I andra änden har vi en väldigt bred trupp, och där stänger jag inga dörrar. Om någon eller några som tycker att konkurrenssituationen är alldeles för hård och vill titta på något land där fönstret är öppet nu så kanske det kan hända något. Men vår ambition är att inte släppa något från vår startelva.

Degerfors står inför allsvenskans tuffaste match – borta mot Malmö FF – på lördagen. Till den matchen ser varken Djurdjic eller inlånade Tottenham-målvakten Alfie Whiteman ut att hinna bli spelklara.

– Vi väntar fortfarande på pappersjobb, så vi ska nog inte räkna med någon av dem i helgen. Men förhoppningsvis ska det bli klart till nästa vecka, säger Werner.

Då väntar hemmamatch mot Mjällby, lördagen den 28 augusti.

Degerfors trupp just nu

Målvakter: Hugo Claesson (utlånad till FC Gute), Jeffrey Gal (kontrakt över 2022), Filip Järlesand, Karl Serrano Torstensson, Alfie Whiteman (lån över hösten, från Tottenham).

Försvarare: Daniel Janevski, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson (kontrakt över 2022), Gustav Granath (kontrakt över 2023), Anton Kralj (ny från Sandefjord, kontrakt över 2022), Sean Sabetkar (ny från Västerås SK, kontrakt över 2023), Christoffer Wiktorsson.

Mittfältare: Ferhad Ayaz, Adam Carlén (kontrakt över 2022), Erik Grandelius (utlånad till Åtvidaberg), Christos Gravius, Axel Lindahl (lån över hösten, från Bodø/Glimt), Erik Lindell (kontrakt över 2022), Nicklas Maripuu (ny från Akropolis, kontrakt över 2022), Abdelrahman Saidi (kontrakt 2023), Jonathan Tamimi (kontrakt över 2022), Tufve Östlund (utlånad till Karlstad).

Anfallare: Sargon Abraham (kontrakt över 2022), Johan Bertilsson (kontrakt över 2022), Victor Edvardsen (kontrakt över 2022), Villiam Dahlström (kontrakt över 2022), Nikola Djurdjic (kontrakt över 2023), Adhavan Rajamohan (kontrakt över 2022), José Segura Bonilla (kontrakt över 2022, utlånad till Åtvidaberg).

Förluster i sommarfönstret: Ismael Diawara (målvakt, Malmö FF).