Streaplers i Brunnsparken: ”Första dansspelningen på ett och ett halvt år”

– Förra gången var i Lycksele den 16 mars 2020, strax innan pandemin slog till, berättar Kenny Samuelsson, sångare i bandet.

Sedan dess har bandet tvingats att ligga lågt.

– Vi har gjort några få spelningar för sittande publik och någon enstaka livestreamning, säger Kenny Samuelsson.

Lördagens spelning i Brunnsparken var också planerad som en konsert inför sittande publik från början. Men så hävdes restriktionerna, och det blev dans i stället.

Men bandmedlemmarna har träffats under tiden.

– Streaplers är ju vårt jobb. Vi har gått och väntat. Några av oss trodde att uppehållet skulle bli kortvarigt, andra att det skulle pågå länge. Tyvärr blev det långvarigt, säger Kenny Samuelsson.

Kulturstöd har räddat bandet under tiden.

– Det har funkat bra i vårt fall, och det har räddat många i kultursektorn, så vi är väldigt tacksamma. Hela vår bransch är ju lite speciell. Vi har alltid spelat, även om vi har varit sjuka. Men sådant här kan man inte påverka.

Nu hoppas han att allt ska fungera normalt igen.

– Det är viktigt att ta ansvar, stanna hemma om du är sjuk så att vi inte får ett nytt bakslag.

Förra gången Streaplers spelade i Örebro var för cirka två år sedan.

– Det blir kul att få starta om i Örebro. Vi är fantastiskt glada att få dra igång igen, säger Kenny Samuelsson.

– Örebro är en anrik stad för oss, vi har spelat där många gånger. Nu ska det bli kul satt se utfallet. Det har ju varit helt hysteriskt på krogarna, vi får se om danspubliken reagerar på samma sätt. Det är inte bra om många blir sjuka. Vi hoppas att det ska lunka på i lugn takt, och att vaccinationerna fungerar och håller sjukdomsfallen nere.

FAKTA

Streaplers bildades 1959. Bandet består i dag av Kenny Samuelsson, sång, Per Lundin, bas, Henrik Göransson, gitarr, Kjetil Granli, trummor och Anders Larsson, keyboard.

Namnet "Streaplers" är resultatet av ett missförstånd. Ursprungligen kallade man sig King river rockers, efter de dåvarande bandmedlemmarnas hemstad Kungälv. När man skulle hitta på ett nytt bandnamn i all hast fastnade man för "The Streamers", vilket någon på telefon missuppfattade som "The Streaplers", ett namn som fastnade. Ordet "streaplers" saknar alltså annan betydelse, berättar Kenny Samuelsson.