Strömmen gick mitt under Kikki Danielsson-konsert – flera avbrott på kort tid på Vinön

Förra året kopplades en extra sjökabel in för att säkra strömförsörjningen till Vinön. Men under juli har ön drabbats av flera strömavbrott, en mitt under en konsert på Värdshuset, vilket har fått öborna att reagera.

– Oavsett hur man bygger ut systemet så kan vi aldrig lova att man har 100 procent elförsörjning, säger Björn Persson regionchef på Eon.