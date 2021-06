Studentpolitik – inte partipolitik

... till Liberala studenter Örebro, NA 8 juni.

Vi vill börja med att säga att detta är våra personliga åsikter, det innebär att texten nedan inte på något sätt och vis representerar Örebro studentkår.

Det verkar vara en återkommande handling för Liberala studenter i Örebro att påpeka hur icke demokratisk Örebro studentkår är. Senast var det under vårt år som ordförande respektive vice ordförande under verksamhetsåret 2019/2020. Det är väldigt lätt att slänga ur sig dessa påpekanden att Örebro studentkårs fullmäktige är lika demokratisk som DDR eller har ett snarlikt fascistiskt system, vilket är väldigt osmakliga jämförelser. Men ska vi ta en liten titt i de olika styrdokumenten som styr fullmäktige och hur de ska arbeta?

Det går alltid att kritisera att upplägget är opraktiskt och att brister finns i att medlemmarnas åsikter inte kommer fram, men det gör det även i rikspolitiken som ert moderparti driver.

Örebro studentkårs fullmäktige är uppdelat i 41 ledamöter som väljs av sin kårsektion varje år under ett val. Medlemmar i den kårsektionen röstar in personer för att representera medlemmarna, inflytande stannar dock inte där. De fullmäktigeledamöterna har också som uppgift att ständigt inhämta åsikter från medlemmarna i kårsektionerna om de olika ärenden som tas upp under fyra fullmäktigemöten för varje verksamhetsår.

Hur funkar mandatfördelningen då? Varje kårsektion erhåller ett grundmandat och resterande mandat fördelas av kårsektionernas medlemsantal och anslutningsgrad. Mandatfördelningen baseras på verksamhetsåret innan och tas beslut på via fullmäktige under december, även här kommer medlemmarnas åsikter fram. Mandaten kan närsomhelst ändras via ett beslut under ett ordinarie eller extrainsatt fullmäktigemöte, därav är de förutbestämda men ändras årligen. Det går alltid att kritisera att upplägget är opraktiskt och att brister finns i att medlemmarnas åsikter inte kommer fram, men det gör det även i rikspolitiken som ert moderparti driver.

Liberala studenter i Örebro påstår att studenterna inte känner sig representerade i Örebro studentkår, vad baseras detta påstående på? Som medlem röstar du på vem som ska representera kårsektionen och medlemmarna i fullmäktiges beslut, röstar du som majoriteten känner man väl sig ändå något trygg i att man blir representerad?

Alla studenter kan fortfarande påverka i fullmäktige.

Det kommer aldrig funka i längden att gå i polemik. Enligt Liberala studenter i Örebro är konflikt grunden för demokrati och politik, hur tänker ni här? Konflikt är det som bör undvikas om organisationen ska utvecklas. När olika politiska ideologier i partipolitiska föreningar börjar stångas för en maktposition så riskerar studenterna att hamna utanför. Det behövs i stället kunniga och engagerade studenter som arbetar för en enad studentröst och bättre studietid, inte för att konkurrera med varandra och sitt partis ideologi. Vi ser detta tydligt inom Uppsala studentkår, ett av de få studentkårerna som har ett partipolitiskt system kvar, där det partiet (UUS) med flest röster (under våren 2021) vill avskaffa sitt partipolitiska system och starta upp ett system med kårsektioner. Varför klagas det så mycket här när hela Sverige är snart i majoritet av att ha likadana system med kårsektioner?

Alla studenter kan fortfarande påverka i fullmäktige. Det är inte ett organ som håller till stängda dörrar till endast fullmäktigeledamöterna. Det existerar ett ärendeformulär på Örebro studentkårs hemsida just för att kunna skicka in motioner och tala för sin sak. Det borde ni också göra om ni nu verkligen vill se en förändring.

I det scenariot Örebro studentkår har ett partipolitiskt system och val som ni vill ha det, kommer det med största sannolikhet resultera i att studentkåren tar skada av partipolitiken. Hur? När något annat parti vinner kårvalet 10 år i rad, kommer flera studenters åsikter att tappas bort. Med nuvarande system som existerar i Örebro studentkår kan vi få en enig studentröst och inte en splittrad som ni förespråkar.

Det är studentpolitik som drivs i Örebro studentkår, inte partipolitik.

Abdirizak Yusuf Muhamed

f.d. ordförande 2019/2020

Nicolaie Kattah

f.d. vce ordförande 2019/2020