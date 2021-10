Succé på orienterings-SM – Tisaren tog stafettbrons och Regborn sitt åttonde silver: ”Inte helt fy skam”

Det blev en bra helg i Norrtälje för länets orienterare. Tisaren tog klubbens tredje stafettmedalj någonsin med uppställningen Ellinor Tjernlund, Valter Pettersson, Oskar Andrén och Josefin Tjernlund i mixedsprintstafetten.

Martin Regborn lyckades även han bra och tog sitt åttonde SM-silver. Ett guld har han sedan tidigare.

– Det var ett bra lopp, några små misstag men jag är nöjd med silvret.

Loppet avgjordes på en tajt stadsbana i Norrtälje.

– Finalen gick i centrala Norrtälje och det var en rätt kul bana, ganska knixigt med trånga gränder och vägval över broarna. Det var intensiv orientering hela vägen.

Sju sekunder var Regborn efter segraren, sprintvärldsmästaren Isac von Krusenstierna. Sedan skiljde det ytterligare sex sekunder ner till trean Gustav Bergman.

– Det var inte jättenära ändå. Det är alltid tajt i sprint så tar man medalj på SM så är det bra. Sedan är det klart att kollar man efteråt så hade jag kunnat ta guldet om jag hade sprungit lite bättre. Det går alltid att hitta. Men jag är rätt nöjd med silvret, det är ändå världsmästaren i sprint som jag får stryk av så det är inte helt fy skam.

Hade du koll på hur du låg under loppets gång?

– Nja, jag hörde först när jag stämplade i mål hur jag låg.

Hur var känslan inför loppet?

– Det var en väldigt bra känsla. Det hade känts bra i kvalet så jag visste att kroppen kändes bra. Det var bara att sätta orienteringen vilket känns bra, det är tryggt att känna att man bara kan fokusera på kartan.

Var det målsättningen att ta medalj?

– Ja, det var det. Jag visste att jag var i bra form innan också. Sedan har jag inte tävlat sprint i år individuellt överhuvudtaget så det fanns en osäkerhet i hur jag stod mig mot dem andra. Medalj kändes ändå som ett rimligt mål.

– När man väl står på startlinjen är det bara fokus på att göra sitt eget lopp. Så får man se hur långt det räcker.

Sprint-SM

Damer: 1) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, 14.16, 2) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, +0.21, 3) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, +0.32, 7) Ellinor Tjernlund, OK Tisaren, +1.27, 9) Josefin Tjernlund, do, +2.00, 15) Lilian Forsgren, do, +2.16, 22) Andrea Svensson, do, +2.41, 36) Lovisa Persson, do, +4.08.

Herrar: 1) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre, 14.16, 2) Martin Regborn, Hagaby GoIF Örebro, +0.07, 3) Gustav Bergman, OK Ravinen, +0.13, 10) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, +0.52, 13) Oskar Andrén, OK Tisaren, +0.59, 39) Daniel Forsgren, do, +2.34.

Juniorer, damer, äldre (19-20 år): 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 13.20, 21) Lovisa Gustafsson, KFUM Örebro OK, +4.33.

Yngre (17-18 år): 1) Boglarka Czakó, Eksjö SOK, 13.56, 5) Salla Isoherranen, OK Tisaren, +0.15, 34) Ellen Pelander, OK Djerf, +2.56.

Herrar, äldre (19-20 år): 1) Samuel Pihlström, OK Landehof, 14.10, 8) Valter Pettersson, OK Tisaren, +1.37, 14) Melker Forsberg, KFUM Örebro OK, +2.00, 33) Linus Malm, do, +4.05.

Yngre (17-18 år): 1) Albin Gezelius, IFK Mora OK, 14.09, 14) Emil Larsson, OK Tisaren, +0.52.

Mixedsprintstafett: 1) Stora Tuna (Tilda Östberg, Viktor Svensk, Emil Svensk, Tove Alexandersson), 54.08, 2) IFK Göteborg (Elin Månsson, Felix Axelsson, Max Peter Bejmer, Sara Hagström), +0.35, 3) OK Tisaren (Ellinor Tjernlund, Valter Pettersson, Oskar Andrén, Josefin Tjernlund), +2.14 ... 16) OK Tisaren 2 (Lilian Forsgren, Daniel Forsgren, Emil Larsson, Andrea Svensson), +6.56, 24) KFUM Örebro (Karin Lindgren, Jonatan Gustafsson, Melker Forsberg, Lovisa Gustafsson), +8.03.