Succékonsert med Idol-Freddie: ”Vi samlade in över 10 000 kronor och hade över tusen personer som tittade.”

I fredags sände See us live den första livestreamade konsert någonsin – med bland annat Freddie Liljegren. En konsert som också sändes på på na.se.



– Mitt mål var att vi skulle samla in 3000 kronor. 10 000 kronor var min önskenivå och vi nådde dit! Det är sjukt kul, säger en av arrangörerna Björn Lycklig Wallgren.