Sundström gjorde comeback efter livshotande kraschen – och flera indian-förare imponerade i tävlingslik träning: ”Var i en klass för sig”

”Organiserad träning med heat och startgrind.”

Även om fotbollen och flera andra idrotter kör på med träningsmatcher i coronatider väljer speedwayen – trots betydligt mindre risk för närkontakt – att banta ned sina sammandrag till minimum.

Men på måndagen avgjordes i varje fall den första något sånär tävlingslika träningen ute på Sannahed, mellan Indianerna och ett blandat lag.

– Vi minimerade antalet funktionärer och personer i depån men kunde genomföra en organiserad träning med lite matchning och heatträning. Förarna måste kunna få lite adrenalin och heatsituationer så att de inte är som kalvar på grönbete när man eventuellt kan släppa på tävlingsverksamheten igen. På det sättet är syftet uppnått samtidigt som vi hållit oss till alla restriktioner och rekommendationer, säger Peter Johansson, sportchef i Indianerna och lagledare i klubbens elitserielag.

– Vi hade en samling innan där vi slog fast att vi förväntade oss att ingen skulle ge sig in i några 50/50-situationer och att alla skulle komma ihåg att det var träning och ingenting annat. Det fanns ingen prestige i att vinna eller inte vinna. Det handlar inte om att vara först över mållinjen utan om att hitta en rytm som är stabil och snygg.

Indianerna saknade lagkaptenen Ludvig Lindgren, som bröt handen på träning förra veckan, och blev av med Ludvig Selvin (slog i en axel) och Hugo Lundahl (fastnade i cykeln och vred till ena knäet) under den inledande fria träningen. Jack Dicker körde då, men avstod heatträningen.

Därmed återstod Joel Andersson, Jonatan Grahn, Gustav Grahn och Christoffer Selvin – som inledde med en heatseger före Victor Palovaara men sedan gick omkull i sitt andra heat, när han fick res på cykeln ut på sista långsidan efter att ha väjt för en annan förare.

– Han fick gashäng, så det var bra gjort av honom att reda ut det som han gjorde. Han kände sig lite groggy först men var sedan okej och ville fortsätta – men jag tog det säkra före det osäkra och sa att han får lugna sig i minst en vecka, säger Johansson.

Indianerna hade förutom de sju egna med sig tre inbjudna förare i laget: Masarnas supertalang Philip Hellström Bängs och Örnarnas Patrik Hamberg och Henric Fernström.

”Småland”, som det andra laget kallades, bestod av Rospiggarnas Emil Millberg, Lejonens William Björling och Casper Henriksson, Vetlandas ex-indian Victor Palovaara och Västerviks Noel Wahlqvist och Linus Sundström.

Den förre lagvärldsmästaren Sundström var förstås det stora utropstecknet – tillbaka i tävlingslikt sammanhang för första gången sedan den våldsamma kraschen i Polen i höstas där han bröt vänsterarmen och lårbenet och drabbades av livshotande komplikationer på sjukhuset. I det här sällskapet dominerade han redan nu.

– Jag pratade med honom efteråt, och han sa att mycket handlar om att hitta rytmen, han tycker att han får slita mycket på cykeln in i kurvorna. Men han var i en klass för sig. Inte bara att han hade fart, för resultaten betyder ingenting i ett sådant här sammanhang, men utifrån sättet han körde, säger Johansson.

Vilka stack ut hos er?

– Man ser vilka som har rutin på hur vårdat och snyggt de kör. Som Joel. Det fanns tillfällen när man i vanliga fall kunde ha gått in i närkamp men som man inte bör göra nu, och det skötte han fint och åkte snyggt och stabilt. Gustav åkte med huvudet och gjorde det bra utifrån sin kapacitet. Man ser att han tänker och provar olika spår och inte ger sig in i några dumma situationer. Samma sak med Jonatan, som provade olika motorer och hittade fart och var före Sundström i ett heat på slutet. Han börjar växa in i det långsamt. Christoffer var snabb iväg från start som vanligt, men tyvärr blev det ju bara ett helt heat för honom.

Några heatresultat noterades inte och heaten med krascher startades aldrig om – det handlade trots allt om träning.

Indianerna har ingen mer liknande sparring inplanerad, men siktar på att köra ett träningsutbyte i Gislaved före Vetlanda lagcup, som just nu är planerad till 15–16 maj.

Elitseriesäsongen är uppskjuten till juni, allsvenskan, division 1 och ungdomsserierna på obestämd tid.