Superdramatik när Örebro föll i första semin – Växjö avgjorde i femte perioden • Stjärnan utgick skadad

Redan när pucken släpptes skrevs historia i Vida arena. Örebro för första gången i en SM-semifinal. Men inledningsvis var det som att spelarna var tagna av stundens allvar mot ett helladdat Växjö som satte full fart direkt.

Hemmalaget kom i våg efter våg, anfall efter anfall mot ett Örebro som knappt tog sig ur zon. Och när Emil Pettersson serverade Hardy Häman Aktell fram till 1–0 var det helt i sin ordning. Ett klassmål för övrigt där Petterssons passning öppnade upp både försvar och halva målet för Häman Aktell som inte gjorde något misstag.

Men det var som att baklängesmålet fick Örebro att vakna till. För helt plötsligt började gästerna flytta upp spelet och vaska fram chanser. Junioren Filip Barklund fick dubbla lägen men Viktor Fasth parerade.

Fasth tvingades sedan utgå skadad 7.39 in i perioden. Erik Källgren fick hoppa in. Och fick en mardrömsstart.

För Örebro hade powerplay och tryckte på med flera farliga avslut. Och till slut så kunde Nick Ebert skjuta in sitt första slutspelsmål från blålinjen.

Örebro fortsatte ha kommandot och öste på för mer. Ludvig Rensfeldt fick läge från nära håll men Källgren stod för en kanonräddning.

Men ledningsmålet skulle komma till slut, i periodens sista minut. Detta sedan Robert Rosén stått för en vansinnespassning i offensiv zon och Örebro, erkänt vassa på omställningar, ställde om blixtsnabbt. Robin Kovacs hittade Rodrigo Abols som sköt. Skottet via Växjöback och tillbaka till Kovacs som kunde sätta dit den.

Precis som i första perioden inledde Växjö i ett högt tempo i andra och började vaska fram lägen. Men den här gången försvarade sig Örebro bättre, samtidigt som Jhonas Enroth var säker längst bak. Och när han väl blev överspelad så räddades han av stolpen på Häman Aktells avslut.

Örebro fick mer och mer att säga till om offensivt och fick även med sig några utvisningar men utan att ta tillvara på det numerära överlägena.

Men gästerna drog också på sig utvisningar själva. Bland annat två från lagkapten Stefan Warg. Dessa numerära underlägen klarade de av. Men när Jonathan Andersson åkte ut för en fasthållning av klubba så höll det inte längre.

Miika Koivisto hittade genom slottet med en utsökt passning till Jack Drury som kunde prickskjuta in kvitteringen, 2–2.

Den tredje perioden inleddes mer avvaktande än de föregående två. Allt eftersom mer och mer Växjö som började skapa hundraprocentiga chanser. Fredrik Karlström med två klara lägen framför kassen där Enroth stod för två kanonräddningar.

Örebro hittade även de fram till en del fina lägen. Robin Kovacs fick det stora läget i slutminuterna men Källgren räddade.

Med dryga minuten kvar visades Nick Ebert ut för en slashing och Växjö fick spela resten av perioden i powerplay. Men Örebro höll ut och matchen gick till förlängning.

Örebro höll ut de ytterligare 47 sekunderna av Eberts utvisning i förlängningen. Sedan blev det lite som det brukar i en sudden. Två lag som spelade avvaktande där ingen ville göra det avgörande misstaget.

Men nära mål var det när Växjös Pontus Holmberg slängde in pucken på mål och Robert Leino höll på att styra in den i egen kasse med skridskon. Men finländaren föste undan pucken med handen innan den letade sig in. Växjö ropade på straff men utan gehör.

Även Örebro fick ett bra läge när Kovacs hittade in till Abols som var helt ensam framför kassen, men hans backhandavslut plockades läckert av Källgren.

Ett lika stort läge fick Linus Öberg med ett snabbt avslut från nära håll men Källgren storspelade.

Det blev en andra övertidsperiod. Där Örebro fick ett tidigt avbräck när Robert Leino tacklades av Martin Lundberg. En smäll som tog olyckligt mot handen, vad det såg ut som, och finländaren åkte raka vägen ut till omklädningsrummet. Det såg inte alls bra ut.

Och än värre blev det för gästerna när till slut Växjö avgjorde tolv minuter in i femte perioden när Richard Gynge styrde in den från nära håll. Växjö leder därmed med 1–0 i matcher.

Ny match på fredagskvällen, 19.00.

Mäktiga sviten

Vi har tidigare uppmärksammat hur Robin Kovacs trivs mot Växjö, att han alltid gör mål mot dem. Nu slog han till igen med sitt 2–1-mål, hans första i slutspelet. Kovacs har nu gjort mål fem matcher i följd mot Växjö.

Avbräcket

Växjö håller andan. Drygt sju minuter in avlossade Joonas Rask ett skott i powerplay och Viktor Fasth stod för en monsterräddning. Men direkt efter blev han liggande med smärtor. Och tvingades utgå. I skrivande stund är det oklart vad det rör sig om för skada. Det ska dock sägas att ersättaren Erik Källgren stod för fint inhopp.

Topp tre, Örebro

Jhonas Enroth

Tillbaka efter skadan och visade än en gång sin klass. Åt målen gick det inte att göra mycket åt. I övrigt klev han fram med flera kvalificerade räddningar. Är i topp bland målvakterna i SHL nu.

Robin Kovacs

Som sagt, han trivs mot Växjö. Men Robin Kovacs gör inte bara mål. Han gör jobbet också. Finfin insats, märks att motståndarna har stor respekt för honom. Ändå hamnade han i poängprotokollet.

Robin Salo

En fröjd att se den här killen spela ishockey. Hittar alltid kreativa lösningar med pucken. Men tummar inte på defensiven för det. Utvecklats i Örebrotröjan och är mer av en tvåvägsback nu.

Matchfakta

Växjö–Örebro 3–2 e förl (1–2, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (02.07) Hardy Häman Aktell (Emil Pettersson, Robert Rosén). 1–1 (08.46) Nick Ebert (Jonathan Andersson, Robin Kovacs), spel fem mot fyra. 1–2 (19.22) Robin Kovacs (Rodrigo Abols).

Andra perioden: 2–2 (17.42) Jack Drury (Miika Koivistu, Ilari Melart) i spel fem mot fyra.

Tredje perioden: –

Fjärde perioden: –

Femte perioden: 3–2 (12.02) Richard Gynge (Jack Drury, Ilari Melart).

Skott: 47–38 (6–14, 10–6, 15–5, 7–7, 8–6)

Utvisningar: VLH 4x2. ÖHK 7x2.

Domare: Mikael Nord, Johan Nordlöf.

Publik: 8.

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen – Stefan Warg, Robin Salo – Nick Ebert, Gustav Backström. Sjundeback: Jonathan Andersson.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Robin Kovacs – Filip Barklund, Ludvig Rensfeldt, Oliver Eklind – Joonas Rask, Robert Leino, Emil Larsson – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Elias Ekström. Extraforward: Milton Oscarson.