SUPERENKÄT: 54 lokala profiler tippar årets Mellofinal – så går det: ”Låten är snuskigt svängig”

Sportstjärnor, politiker, nöjesprofiler och lokala kändisar.

De ger svaren – så går det i kvällens mellofinal.

- Hanna Ferm vinner. tätt följd av Anna Bergendahl.

Åsa Karlström, Karlskoga, låtskrivare åt bland andra Thorleifs och Grönwalls.

- Ingen aning, jag har inte följt tävlingen. Men jag noterade att Björn Skifs sjöng senast, så jag tror att han vinner.

Pelle Blohm, Örebro, skribent och kulturarbetare.

- Ha ha, jag tror att Siw Malmqvist tar hem det i år.

Men du, Katrin, hon deltar ju inte ...

- Jo, det sa hon till mig. Eller var det Let´s dance?

Katrin Sundberg, Stockholm, skådespelare.

- Jag missade andra chansen men jag tror att Anna Bergendahl kommer att vinna.

- Fast personligen hoppas jag på Dotter. Hon har ett bra nummer och en catchy låt.

Måns Uggla, Nora, label manager vid skivbolaget Naxos i Örebro.

- Jag tror på Anna Bergendahl, hoppas på Victor Crone - men tycker vi borde skicka Dotter!

Arne Holmberg, Örebro, radiopratare.

– Jag tycker att det här är ett så bra sätt för nya artister att slå igenom så jag satsar på Felix Sandman, han är en härlig artist och Anna Bergendahl har redan fått sin chans.

Maria Larsson, Örebro, landshövding.

– Jag hoppas att Anna Bergendahl vinner, för då kan man ta åt sig äran för att hon är örebroare. Hon har dessutom ett coolt nummer och en jättebra röst. Men låten är inte lika bra som hennes förra.

Marie Kühler, Örebro, revyartist.

- Jag håller på att ett av de starka tjejbidragen får representera oss i Eurovision. Anna Bergendahl får min röst.

Amanda Flack, Örebro, revyartist.

– Jag tror på Anna Bergendahl eller Robin Bengtsson. Båda låtarna växer ju mer man hör dem.

Tobias Karlsson, Stockholm, dansare och koreograf.

– Vi tror på Felix Sandman.

Moa Godlund och Bonnie Lundgren, Örebro, driver vintagebutiken Second Stories.

- Anna Bergendahl vinner.

Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg.

- Anna Bergendahl.

Ove Danielsson, Askersundsprofil.

- Det står mellan Victor Crone, Dotter och Mariette. Victor har bäst låt men rösten bär inte lika bra som de tuffaste motståndarnas. Dotter gör det bästa numret men klarar hon att få röster från alla åldergrupper? Mariette är den vassaste artisten men har en något mer anonym låt. Så – vem vinner? Mariette.

Kenneth Handberg (S), Örebro, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

- Jag tror att Victor Crones låt ”Troubled waters” vinner. Han är tillräckligt känd i flera ålderskategorier, sjunger bra live och har en lättsmält låt. Själv skulle jag nog dock hellre se både ”Move” och ”Brave” som segrare.

Peter Johansson, Motala, Indianernas lagledare.

Victoria Willén, Örebro, driver bloggen Victorias provkök.

– Jag tror på Brave med Hanna Ferm. Det var den jag gillade mest. Låten ihop med Hanna kändes som en vinnare så fort jag hörde den. Jag tror den kan slå även i Eurovision song contest. Håller tummarna.

- Jag var väldigt imponerad av Mohombi i första deltävlingen, säger Lukas och får medhåll från tvillingsystern Mikaela.

– Låten fick verkligen min uppmärksamhet. Jag tycker att man kommer in i låtens känsla och det är dessutom ett väldigt bra uppträdande.

Tvillingarna Mikaela och Lukas Julher, Örebro, företagare

- Anna Bergendahl - jag är hundra procent säker.

Mischa Billing, Stockholm, lektor i måltidskunskap vid Örebro universitet.

- Jag tror att Anna Bergendahl vinner.

Marie-Louise Danielsson-Tham, Grythyttan, professor i livsmedelshygien.

- Dotter med låten Bulletproof.

Katarina Hansson (S), Kumla, kommunstyrelsens ordförande i Kumla

– Jag tycker verkligen Melodifestivalen är kul. Min favorit är Mendez och Alvaro Estrella. Det är full fart och de är verkligen roliga.

Carl Jan Granqvist, Filipstad, krögare och tv-profil

– Anna Bergendahls låt är min favorit i Mello-finalen.

Per Fritzell, Lindesberg, artist i Galenskaparna och After Shave.

– Trots att jag spelat in två skivor hos Monica Forsberg i Karlskoga med Dalapolisens spelmän, och där Kvinnaböske var med på en av skivorna, så har jag inte något större intresse. Jag lyssnar med ett öra eftersom frun tittar, men då med det där hörapparaten inte sitter i. Så jag vet inte. Och då har vi med Dalapolisens spelmän ändå varit med i tv för 20 år sen, hos "Loket" i Bingolotto.

Stefan Dangardt, presstalesperson hos polisen i Region Bergslagen.

– Det här är det första året som jag faktiskt har följt Mello. Jag håller personligen starkt som fan på Dotter, men om jag ska gissa på en vinnare så tror jag på Felix Sandman. Han har en bred publik och låten han bidrar med är snuskigt svängig.

Astrid Risberg, Örebro, artist

– Jag har ärligt talat inte hört alla bidrag. Men av det jag hört är utan tvekan Anna Bergendahl och Kingdom come min favorit. Bra låt med en artist som har en enastående röst.

Agneta Blom, Örebro, kommunfullmäktiges ordförande

– Har inte världens bästa koll på detta så jag överlåter ordet till en expert, nämligen min son Åke Färm. Han hälsar att The Mamas kommer att vinna.

Mathias Färm, Örebro, gitarrist Millencolin.

– Hanna Ferm.

Anna Jansson, Örebro, författare

- Jag har tyvärr inte sett ett enda program då jag inte varit i Sverige, men jag ska kolla ikväll, för nu är jag här och ska också gå på efterfesten i Friends arena.

Jasmine Kara, New York, artist från Örebro.

– Jag säger Anis Don Demina! Den låten är det lite fart i och den sticker ut. Den har en rolig text också.

Michael Almebäck, Örebro, fotbollsspelare i ÖSK.

- Jag tror att The Mamas vinner.

Amanda Granell, Örebro, lagkapten i Lillån IBK.

– Jag hoppas på Felix Sandman, för jag satte en hundring på honom innan jag hört nån låt. Men annars är det dött lopp mellan Dotter och Anna Bergendahl. Dotter har coolast röst dock, och eftersom ingen från Dalarna är med så vore det coolt med en värmländska.

Jonas "Heavy" Stentäpp, Borlänge, trummis i punkbandet Mimikry som spelar i Örebro 13 mars.

- Det står mellan Hanna Ferm och Anna Bergendahl. Båda låtarna har potential att vinna hela Eurovision.

Anders Nilsson, Örebro/Linköping, chefredaktör på NA

- Jag har bara kollat en deltävling, och det var den senaste, så jag har för dålig koll för att tippa, tyvärr.

Anna Bernholm, Stockholm, Frövi judoklubb

- Vet du vad, jag tittar inte alls på Mellon.

Åsa Sandell, Nora, kulturskribent

- Jag tror att Dotter vinner. Det är en bra låt med mycket power, och det vore kul att bryta trenden av att skicka män för att representera Sverige!

Maja Regnås, Örebro, fotbollsspelare i Kif Örebro

- Jag har inte kollat speciellt mycket hittills så jag får gå på oddsen. Och de säger väl att Dotter är storfavorit, så jag gissar på henne.

Marcus Ekengren, Örebro, spelare i Örebro Innebandy

- Jag har följt melodifestivalen men det är omöjligt att säga vem som vinner. Men jag hoppas att Dotter vinner, hon har en stark låt.

Ebbe Nilsson från dansbandet Sten & Stanley, Karlskoga

– Jag tror på Anna Bergendahl eller Dotter. Men Anna Bergendahl vinner nog, låten är så tydlig schlagerhit. Medryckande refräng och dessutom ett fint dansnummer.

Rikard Lekander, Örebro, konstnärlig ledare Örebro länsteater

- The Mamas hoppas jag.

Susanne Karlsson, Kumla, revygänget Kraxkompaniet

– Jag har nollkoll!

Ted Ström, Nora, konstnär och artist

- Ok, som tidigare juryordförande SVT/SR får jag väl skämmas att jag med åren kommit allt längre från musiktävlingen, så nu kan jag inte ens nämna namn på deltagande låtar eller artister.

Benny Lawin, Fjugesta, musiker

- Jag tror på Anna Bergendahl.

Gunilla Pihlblad (S), Fjugesta, politiker och revyartist

- Jag lägger min röst på Mohombi. Han hade ju en dunderhit för några år sedan, och han är väl bra.

Oliver Gillberg, Örebro, golfare som representerar Kårsta GK

- Jag tror på vår tjej, Anna Bergendahl. Dock får man inte underskatta de här instagramkändisarna som Anis Don Demina och Felix Sandman som har hypermånga följare. De kan bli farliga. Men rent musikmässigt tror jag på Bergendahl.”

Peder Hessel, Örebro, fotbollstränare i BK Forward

- Jag tror The Mamas vinner för de sa på radion att de är favoriter, haha. Nej, men jag har hört låten och den var ganska bra tyckte jag."

Jonas Dufåker, Örebro, tränare i Lindlövens IF

- Mamas är värda att vinna. En sprudlande ensemble med musikalisk energi, fantastiska röster och stor scennärvaro!

Marie J:son Lindh Nordenmalm, Nora, musiker

- Min favorit är Anis Don Demina med "Vem e som oss". Det är en enkel och svängig låt som spelas jättemycket i Örebro volleys omklädningsrum.

Diana Lundvall, Örebro, volleybollspelare i Örebro volley

Johanna Enoksson, Örebro, amerikansk fotbollsspelare i Örebro Black Knights.

– Anna Bergendahl kommer att vinna. Därför att hon är bäst helt enkelt. Bäst låt och bäst uppträdande, det är som att man får rysningar i hela kroppen när man kollar på den.

– Jag tror Dotter vinner men The Mamas är min favorit.

Thomas Johansson, Örebro, Dragartist Fashion pack.

– Robin Bengtsson vinner.

Magnus Andersson (S), Hallsberg, ordförande i kommunstyrelsen i Hallsberg

– Jag tror Robin Bengtsson, men hoppas på Anna Bergendahl.

Nisse Jansson, Laxå, kultur- och idrottsprofil

– Jag gillar låtarna Brave, Shout it out, Kingdom come och Move med The Mamas. Men, jag hoppas mest på Anna Bergendahl, Kingdom come är en snygg låt.

Åsa Karlson, Askersund, artist i Systrarna K