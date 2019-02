Josef Ibrahim återvänder till BK Forward – lånas ut från Degerfors: "Har haft svårt att ta en startplats"

Josef Ibrahim spenderade strax över ett år i BK Forward under sin andra sejour i klubben, innan han i somras fick chansen att kliva upp ett snäpp i seriesystemet. Då var det Degerfors IF som norpade honom och skrev ett två och ett halvt år långt kontrakt.

Men efter sex månader står det klart att mittfältaren återvänder till BK Forward.

– Josef har haft problem med att ta en ordinarie startplats och det är bättre för honom att få spela kontinuerligt så det är den diskussionen vi har haft, säger Patrik Werner på Degerfors hemsida.

I Degerfors har Ibrahim inte slagit sig in som en given startspelare. Under hösten gjorde han åtta matcher, varav fem från start. Det blev heller inga poäng för mittfältaren, som däremot gjorde tolv mål på 15 matcher med Forward 2018.

– Vi har haft ett bra samarbete med BK Forward och kunnat diskutera fram en lösning. Josef själv är nöjd och känner att han inte enbart vill sitta på bänken. Det kommer att bli bra eftersom han redan känner till Forward, säger Werner.

Redan under torsdagen gör Ibrahim sin första träning med Forward, som förbereder sig för fullt inför träningsmatch mot IFK Kumla på lördag.