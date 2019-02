Deadlinen passerad – men nu väntar nytt möte om innebandyschismen: ”Blir PFL med eller utan förbundet”

Schismen mellan Svenska innebandyförbundet och klubbarna i högstaligan, SSL, fick på fredagen ett nytt kapitel.

Klubbarnas samarbetsorgan vill bryta sig ur och bilda en egen, stängd liga under namnet PFL – för att tillskansa sig de rättigheter och ekonomiska fördelar som förbundet förvägrat dem – och avkrävde på fredagen anmälningar från föreningarna.

Elva herr- och nio damklubbar lämnade anmälde sig, tre herr- och fem damlag står tills vidare utanför varav några i stället anmält sig till nästa säsongs SSL. Örebro Innebandy, som just nu ligger på nedflyttningsplats i SSL, är ett av lagen som står på PFL-sidan.

– Alla elva föreningarna som är med på herrsidan är helt inne på att driva PFL-ligan med eller utan förbundet. Det kan bli så att de som anmält sig till SSL kan ändra sig. Men inte tvärtom. Lagen som redan sagt ja kommer att spela i PFL, säger Janne Ekengren, sportchef i Örebro Innebandy.

Blir det elva lag i herr-PFL till hösten om inget händer, eller kommer ni bjuda in allsvenska lag också?

– Ett flertal klubbar på både dam- och herrsidan har hört av sig till Anders Murman som håller i trådarna i PFL. Det finns ett stort intresse från olika allsvenska lag att få en plats i den här ligan.

Förbundet har bjudit in klubbarna till ett möte på onsdag. Förhoppningen är att locka tillbaka klubbar till SSL, och därför har anmälningstiden till den ligan än en gång förlängts. Nu till fredag den 15 februari. Men Ekengren tror alltså inte att några fler klubbar kommer lockas stanna kvar. Möjligheten för utbrytarklubbarna och förbundet ska enas ligger enligt honom i stället i att förbundet ska bjuda in hela PFL att verka under deras paraply, som en stängd högstaliga i svensk innebandy.

Så ställer sig herrklubbarna

Anmält sig till PFL: Dalen, Falun, Höllviken, Kalmarsund, Lindås, Linköping, Mullsjö, Pixbo, Sirius, Storvreta, Örebro.

Anmält sig till SSL: Helsingborg, Växjö.

Avvaktar: Jönköping, har möte på fredagskvällen.