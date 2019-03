Definitivt: Örebro Innebandy åker ur SSL efter nionde raka förlusten

LÄS OCKSÅ: Brännmyrs krönika: ”Örebro Innebandy är bara det senaste offret för en stad som kväver sina elitlag”

Örebro behövde ta in helt osannolika tolv poäng och 63 måls målskillnad på Höllviken, med fyra matcher kvar att spela, inför söndagens match mellan lagen. En seger med säg 10–15 mål för Örebro hade möjligen gett någon form av hopp inför de tre avslutande omgångarna. Men så blev förstås inte fallet.

I stället åkte Örebro på nionde raka förlusten.

Gästernas notoriske målskytt Pontus Karlson Martell svarade för ett äkta hattrick fram till 3–0 under de första 16 minuterna, men Örebro hämtade in till 3–3 via tre mål av kedjan Marcus Ekengren/Simon Jirebeck/Emil Ruud. Ekengren satte första reduceringen och supertalangen Ruud 2–3 och 3–3 i mittperioden.

Och trots att Höllviken åter tog ledningen, bara tio sekunder in i tredje perioden, vände Örebro till 5–4 via mål av Markus Lindgjerdet och Simon Jirebeck. Höllviken vände dock tillbaka lika snabbt, och efter Daniel Perssons 6–5-mål med 8,5 minuter kvar orkade Örebro inte resa sig igen.

Lägen fanns: Ruud brände ett friläge i 13:e minuten och Marcus Hjelm ett nästan öppet mål i 17:e. Men i stället utökade gästerna till 8–5.

Det enda som skulle kunna rädda kvar Örebro Innebandy i högsta serien är om den föreslagna utbrytarligan PFL blir verklighet. Mer information om det väntas i början av veckan.

Örebro avslutar SSL-sejouren med bortamatcher mot Helsingborg och Växjö nästa vecka, och hemmamatch mot Jönköping den 16 mars. Tre betydelselösa matcher.

Örebro Innebandy–Höllviken (1–3, 2–0,

Första perioden: 0–1 (3.57) Pontus Karlson Martell (Johannes Wilhelmsson), 0–2 (14.34) Pontus Karlson Martell (Daniel Persson), 0–3 (15.42) Pontus Karlson Martell (Christoffer Andersson) i spel fem mot fyra, 1–3 (18.23) Marcus Ekengren (Simon Jirebeck).

Andra perioden: 2–3 (0.52) Emil Ruud, 3–3 (9.53) Emil Ruud (Simon Jirebeck).

Tredje perioden: 3–4 (0.10) Johannes Wilhelmsson (Pontus Karlson Martell), 4–4 (3.47) Markus Lindgjerdet, 5–4 (5.06) Simon Jirebeck (Emil Lundmark), 5–5 (7.41) Christoffer Andersson (straff), 5–6 (11.23) Daniel Persson (Christoffer Andersson), 5–7 (17.52) Johannes Wilhelmsson (Pontus Karlson Martell), 5–8 (18.08) Johannes Wilhelmsson.

Utvisningar, Örebro: 1x2. Höllviken: 0x2.

Domare: Domare: David Geiser/Henrik Nilsson, Göteborg.

Publik: 285.