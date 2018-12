Kapten Jirebeck ledde laget i tokviktiga jumbofinalen: "Det här känns som starten på något nytt"

Inte sedan 6 oktober hade Örebro vunnit i ligan, då Pixbo besegrades med 6–5.

Låt vara att ett månadslångt VM-uppehåll kom emellan, men sju raka torsk talar ändå ett tydligt språk.

Och viktige och rutinerade Simon Jirebeck borta skadad, sedan ena axeln hoppat ur led av en olyckshändelse på träning.

– Jag skulle bryta in framför mål, det blev en närkamp och jag for in i buren. Jag vet inte hur axeln gick ur led, men det var inte första gången det hänt mig, säger Jirebeck.

Fem veckors rehab, men lagom till omstarten var han tillbaka. Och ledde laget med två mål, 1–0 och 3–0, till ett övertag i protokollet som hemmalaget inte lyckades krångla sig ur.

– Jag var så klart hyfsat taggad efter ett så långt uppehåll. Jag var faktiskt lite rädd att jag skulle vara övertaggad. Men jag hittade rätt nivå, liksom hela laget som gjorde en väldigt bra match. Det här var en riktigt stark laginsats. Man kände direkt att vi var på gång, alla var villiga att offra sig, vi täckte skott och vann närkamper redan från start, säger han.

Och där fanns ett element av revansch. När lagen möttes i Örebro i inledningen av serien vann Lindås, sedan Örebro gett bort första perioden totalt.

– Vi hade det i huvudet. Visserligen gick vi ifatt då till 8–8 innan de avgjorde, men

Jirebeck gjorde första periodens enda mål på en kontring.

– Det var vår match, och vi kunde ha gjort fler mål i första. Men de kom i andra i stället, konstaterar han.

Så var det. Tidigt 2–0 och 3–0, Marcus Hjelm och Jirebeck själv. Sedan 4–0 av norske VM-liraren Markus Lindgjerdet i powerplay och 5–0 av Marcus Ekengren i box.

– Man gör inte ofta mål i numerärt underläge, men nu gjorde vi två, säger Jirebeck.

Kanske en hint om graden av kamplust hos örebroarna, även om Lindås också gjorde två mål under samma utvisningar.

Men närmare än fyra mål kom aldrig göteborgarna. Örebro höll sin ledning, och utökade i slutminuterna när Lindås plockade ut målvakten i jakten på kontakt.

– Det var länge sedan vi kunde spela av en match i klar ledning med lite lugn, och det var väldigt skönt. Det var mycket som stämde i dag i spelet, och vi satte dit bollarna på ett bra sätt, säger kaptenen.

Segern innebär att Örebro lämnar över jumboplatsen till Lindås, och nu är en poäng efter Helsingborg närmast ovanför nedflyttningsstrecket.

Har ni jobbat på något särskilt under VM-uppehållet, som du kände att ni kunde använda i dag?

– Vi har kört mycket fys, och jag tycker att det var något som syntes i dag. Vi var starka och hade massor med energi. Vi har också ändrat lite i vårt försvarsspel, och det föll väl ut.

På onsdag har närkingarna chansen att fortsätta på den inslagna vägen, och möjligen klänga upp över strecket. Då kommer Sirius till Idrottshuset.

– En minst lika viktig match som den här. Vi är i ett läge där vi måste jaga, och varje poäng är viktig. Sirius är ett av lagen vi slagit tidigare, och siktar så klart på att göra det igen.

Sju poäng har blivit tio. Örebro måste fortsätta vinna för att hitta fast mark under fötterna.

– Så är det. Och det här var bästa tänkbara sätt att starta om. Det känns verkligen som starten på något nytt, säger Simon Jirebeck, en av fem tvåmålsskyttar.

Också Marcus Hjelm, Marcus Ekengren, Adam Lundgren och supertalangen Emil Ruud hittade nätet dubbelt upp.

Fakta

Lindås Rasta–Örebro 5–9 (0–1, 2–5, 3–5)

Mål, första perioden: 0–1 9.36 Simon Jirebeck, ass Emil Ruud.

Andra perioden: 0–2 2.17 Marcus Hjelm, 0–3 2.49 Simon Jirebeck, ass Emil Ruud, 0–4 6.39 Markus Lindgjerdet, ass Emil Lundmark, spel 5 mot 4, 0–5 8.01 Marcus Ekengren spel 4 mot 5, 1–5 8.23 Albin Jansson, spel 5 mot 4, 1–6 12.00 Jacob Embretzen, ass Adam Lundgren, spel 4 mot 5, 2–6 13.27 Albin Jansson, spel 5 mot 4.

Tredje perioden: 2–7 2.28 Marcus Hjelm, ass Jacob Embretzen, 3–7 4.14 Albin Jansson, 3–8 11.32 Adam Lundgren, ass Marcus Pontusson, 4–8 12.48 Tim Oskar Wiklund, 4–9 14.28 Emil Ruud, ass Simon Jirebeck, 5–9 14.45 David Siitonen, 5–10 17.48 Adam Lundgren, ass Marcus Pontusson, 5–11 19.51 Emil Ruud, ass Marcus Ekengren.

Publik: 347.