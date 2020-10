SUPERLISTAN: Blev landslagsstjärna, MMA-stjärnan och skrev på för Inter – så gick det för 320 Örebrotalanger som togs ut till prestigelägret

I år blev elitpojklägret i Halmstad inställt på grund av coronapandemin. Elitpojklägret är den första stora samlingen dit alla Sveriges distrikt har skickat sina mest talangfulla spelare. På lägret har distrikten spelat mot varandra och därefter har allstar-lag tagit ut som en första gallring med målet att vaska fram en första landslagstrupp inför de traditionella pojklandskamperna mot Finland som brukar spelas på sensommaren.

En granskning av de som har tagits ut till elitpojklägret visar att det inte är en direktbiljett till en karriär som elitspelare. Men trots det så är det många av ÖSK och de andra lokala klubbarnas allra största profiler som har gått den vägen.

Här är listan på alla spelare som har tagits ut till Örebro läns fotbollsförbunds trupp till elitpojklägret i Halmstad. Från nuvarande ÖSK-managern Axel Kjäll som blev uttagen till lägret 1996 till BK Forward-talangen Adnan Catic som åkte till Halmstad 2015 och som tidigare i år blev klar för allsvenska klubben Östersunds FK.

Dessutom har vi listat alla spelarna som har gjort landskamper för Sverige på ungdoms-, junior- eller A-lagsnivå.

1996 (födda 1980/81)

⁠Ledare:

Osman Selimovic, Martti Tikkanen och Håkan Andersson

⁠Spelare:

Johan Kanto (IFK Lindesberg), Modou Jallow (BK Forward), Axel Kjäll (Örebro SK), Johan Kilander (Karlslunds IF), Alexis Castillo Cardenas (BK Forward), Olle Andersson (Adolfsbergs IK), Mårten Sköld (Örebro SK), Peter Narving (Örebro SK), Patrik Larsson (Adolfsbergs IK), Herish Kuhi (BK Forward), Razak Ouro Nimini (Örebro SK), Erik Linder (Adolfsbergs IK), Per-Åke Åström (Karlslunds IF), Dennis Rosbo (Örebro SK), Viktor Gustafson (Tångeds IF), Mikael Westberg (BK Forward).

Landskamper: Inga.

Kommentar:

Det stora namnet här är givetvis ÖSK:s nuvarande manager Axel Kjäll. Hans egen spelarkarriär innehöll blev förkortad av skador men det blev ändå allsvenskt spel för ÖSK och en flytt till Trelleborg innan han avslutade 2010 i BK Forward. Det var också där tränarkarriären började. Herish Kuhi har en lite underskattad ÖSK-karriär där hans 14 mål på 58 matcher inte är så tokigt. Blev senare i karriären lagkapten och nyckelspelare i både BK Forward och Karlslund. En klasspelare på division 1-nivå. Miniliraren Razak Ouro-Nimimi gjorde en landskamp för Togo. Och Per-Åke Åström håller fortfarande på och har under karriären vräkt in mål upp till division 3-nivå.

1997 (födda 1982)

Lagledare:

Kjell-Åke Sjödin och Örjan Pettersson

⁠Spelare:

Gustaf Sölveling (Karlslunds IF), Daniel Svensson (Lillåns IF), Patrik Almkvist (IK Sturehov), Peter Löfqvist (BK Forward), Jakob Haltrunen (Karlslunds IF), Martin Wiklund (IK Sturehov), Andreas Ericsson (Karlslunds IF), Johan Sandberg (BK Forward), Joel Björk-Werner (IK Sturehov), Jon Lundblad (IK Sturehov), Daniel Schwerin (Små IF), Joen Fernström (FF Kilsbergsallians), Johnny Hellström (BK Forward), Johan Wickström (Örebro SK), Niklas Forsberg (Karlslunds IF), Tomas Pettersson (Örebro SK).

Landskamper:

Gustav Sölveling, 1 U17

Jon Lundblad, 8 U17, 2 U19, 5 U21.

Kommentar:

Anfallaren Jon Lundblad var en av hela Sveriges mest lovande 82:or och spelade i landslaget tillsammans med Kim Källström. ”Super-Jon” var med och räddade kvar ÖSK i kvalet mot Assyriska 1999 och var proffs i klassikerlaget Stade de Reims i Frankrike. Men några allvarliga knäskador gjorde att karriären aldrig fick det riktiga lyftet. Målvakten Gustaf Sölveling var också pojklandslagsman men lyckades inte etablera sig på elitnivå. Andreas Ericsson var en fin mittfältare i Karlslund och Johnny Hellström allsvensk bandyspelare för ÖSK.

1998 (födda 1983)

Ledare:

Tomas Bengtson och Jan Hogfeldt ⁠

Spelare:

Erik Hogfeldt (IFK Kumla), Nordin Gerzic (ÖSK Ungdom), Mirza Jelecak (ÖSK Ungdom), Erik Österlund (ÖSK Ungdom), Johan Larsson (ÖSK Ungdom), Robert Jonsson (IFK Kumla), Kenny Mathisen (IFK Kumla), Christian Bengtsson (IFK Kumla), Rickard Torstensson (ÖSK Ungdom), Kristoffer Fransson (Laxå IF), Andreas Karlsson (Karlslunds IF), Martin Olsson (Karlslunds IF), Robert Pettersson (IFK Kumla), Sammy Sandin (ÖSK Ungdom), Sead Amautovic (IFK Kumla), Mikael Carlsson (Sköllersta IF).

Landskamper:

Nordin Gerzic, 2 A.

MIrza Jelecák, 3 U19.

Kommentar:

Länets 83:or var en kanonårgång där ÖSK:s lagkapten Nordin Gerzic är den klarast lysande stjärnan. Mirza Jelecák tog sig till allsvenskan både med ÖSK som spelare och med Sirius som tränare. Andra starka namn på juniorsidan var snabbe (och skadeddrabbade) forwarden Andreas Karlsson och Kenny Mathisen.

1999 (födda 1984)

Ledare:

Peter Widmark och Sven-Erik Persson

Spelare:

Adem Cehajic (Karlslunds IF), Adis Saljevic (BK Forward), Alexander Carlsson (Örebro SK Ungdom), Dag Seldén (Örebro SK Ungdom), David Pihlström (Laxå IF), Dominik Czauderna (BK Forward), Jimmy Pettersson (IFK Hallsberg), Jonte Ljunggren (Skyllbergs IK), Kosmin Groza (Örebro SK Ungdom), Magnus Eklund (Örebro SK Ungdom), Marcus Fors (Örebro SK Ungdom), Mattias Larsson (Skyllbergs IK), Oscar Berglund (Adolfsbergs IK), Per Larsson (Latorps IF), Tommy Hellman (Örebro SK Ungdom), Sebastian Åberg (IFK Kumla).

Landskamper:

Oscar Berglund, 5 U17, 8 U19, 3 U21.

Kommentar:

Profilmässigt ett mellanår för distriktet. Adolfsbergsmålvakten Oscar Berglund flyttade som väldigt ung till Helsingborg och sågs som väldigt lovande. Har tre U21-landskamper på meritlistan och spel för bland andra HIF och GIF Sundsvall på meritlistan. Latorpskillen Per Larsson flyttade till ÖSK och sågs som extremt lovande men slogs sig aldrig in i A-laget. Adis Saljevic blev senare MMA-fajter.

2000 (födda 1985)

Ledare:

Ola Larsson och Håkan Jansson

⁠Spelare:

Fredrik Nilsson (Lillåns IF), Ola Röjler (Adolfsbergs IK), Christian Söderberg (IFK Kumla), Patrik Haginge (Mellringe Eker IF), Johannes Soldal (BK Forward), Marcus Lidén (IFK Lindesberg), Basel Korgis (Mellringe Eker IF), Mattias Bruus (Laxå IF), Iman Shams (Örebro SK Ungdom), Paiam Kurdahmadai (Karlslunds IF), Amel Rasak (Örebro SK Ungdom), David Eriksson (Karlslunds IF), Simon Melin (Örebro SK Ungdom), Peter Thörnell (Örebro SK Ungdom), Thomas Karlsson (Örebro SK Ungdom).

Landskamper:

Christian Söderberg, 25 U17, 12 U19.

Niklas Klingberg, 7 U17, 7 U19.

Patrik Haginge, 12 U19, 4 U21.

Kommentar:

IFK Kumla vann äldsta årsklassen vid Gothia cup och hade extremt lovande backen Christian Söderberg som var lagkapten i pojklandslaget. Söderberg flyttade redan som tonåring till Helsingborg, spelade i allsvenskan men nådde inte samma höjd som senior som han gjorde som junior. En annan klassisk lagkapten är Basil Gorgis som fortfarande är Örebro Syrianskas stora fanbärare. Annars är det förstås Patrik Haginge som blev kultspelare i ÖSK.

2001 (födda 1986)

Ledare:

Hans Källén och Björn Dahlman

Spelare:

Lenny Forsberg (Mellringe-Eker IF), Robin Ingvarsson (IK Sturehov), Jonas Nilsson (Örebro SK Ungdom), Carl Gunnarsson (Mellringe-Eker IF), Sebastian Johansson (Laxå IF), Martin Bengtsson (IK Sturehov), Joakim Green (Mellringe-Eker IF), David Gülec (Mellringe-Eker IF), Salah Jafar Said (BK Forward), Robin Larsson (Karlslunds IF HFK), Kristoffer Näfver (Adolfsbergs IK), Jonas Olofsson (Örebro SK Ungdom), Mattias Nordin (IK Sturehov), Bastian Kerim (Karlslunds IF HFK), David Hedman (Mellringe-Eker IF), Martin Melin (Örebro SK Ungdom).

Landskamper:

Robin Ingvarsson, 4 U17.

Martin Bengtsson, 20 U17, 2 U19.

Kristoffer Näfver, 5 U21.

Kommentar:

Calle Gunnarsson gick vidare och blev Stanley cup-mästare med St Louis Blues i NHL. Men årgången innehåller också profiler som Martin Bengtsson som var lagkapten i pojklandslaget och blev ungdomsproffs i Inter där karriären gick snett något som Bengtsson har berättat om i sin självbiografiska bok ”I skuggan av San Siro”. Numera kulturpersonlighet, musiker och konstnär. Robin Ingvarsson och Kristoffer Näfver är de som till slut blev bäst på fotboll. Näfver var allsvensk för både ÖSK och Djurgården och spelade i svenska U21-landslaget.

2002 (födda 1987)

Ledare:

Per Albertsson och Peter Nilsson

Spelare:

Sebastian Bäckström (Örebro SK), Zebastian Lovén (Örebro SK), Isak Demirel (BK Forward), Markus Gustafson (BK Forward), Simon Ramström (Örebro SK), Niklas Lönnqvist (Örebro SK), Jacob Nilsson (Hovsta IF), Pontus Brunzell (IFK Örebro), Tommie Hedman (Mellringe-Ekers IF), Sandro Dedic (IFK Örebro), Emra Tahiri (Örebro SK), Mathias Fermby (Mellringe-Ekers IF), Christer Haglund (Mellringe-Ekers IF), Pontus Rosén (IFK Kumla), Mattias Karlsson (Örebro SK), Magrin Frljuckic (IFK Örebro).

Landskamper:

Emra Tahirovic, 2 U21.

Kommentar:

Många duktiga juniorspelare som inte lyfte riktigt som seniorer. Markus Gustafson spelade allsvenskt med Halmstads BK och var en viktig spelare i BK Forward efter återkomsten till Örebro. Jacob Nilsson var proffs i Norge. Men den överlägset största profilen är givetvis Emra Tahiri, som senare bytte namn till Tahirovic. Slog igenom i ÖSK men flyttade tidigt till Halmstad där han efter en succéartad vår 2007 såldes för mångmiljonbelopp till Lille i Ligue 1. Floppade där och flyttade vidare till FC Zürich men karriären lyfte inte. Var tillbaka på lån i ÖSK 2009 och gjorde tre mål i superettan.

2003 (födda 1988)

Ledare:

Håkan Jansson och Ossie Selimovic

⁠Spelare:

Andreas Rutqvist (Adolfsbergs IK), Martin Pettersson (Adolfsbergs IK), Philip Öhlund (Örebro SK Ungdom), Svante Frebran (Örebro SK Ungdom), Pierre Bengtsson (IFK Kumla), Moses Reed (IFK Kumla), Simon Khepizadeh-Hartman (Örebro SK Ungdom), Anton Ahlén (Örebro SK Ungdom), Nikola Svera (Örebro SK Ungdom), Rasmus Östman (Adolfsbergs IK), Kalle Engström (Karlslunds IF), Christoffer Runfors (Ställdalens AIK), Martin Johansson (Hovsta IF), Daniel Karlsson (Rynninge IK) Olle Nordenberg (Rynninge IK) Erik Säfström (Adolfsbergs IK).

Landskamper:

Pierre Bengtsson, 29 A, 7 U17, 2 U19, 20 U21.

Moses Reed, 7 U17, 5 U19.

Kommentar:

Pierre Bengtsson är det stora namnet. Vänsterbacken är fortfarande landslagsaktuell och spelar i storlaget FC Köpenhamn. Förutom det finns spel i Bundesliga och Ligue 1 på merilistan. Svensk mästare med AIK 2009 och trefaldig dansk mästare. Bland 88:orna finns också flerfaldiga bandyvärldsmästaren Erik Säfström som numera spelar för Villa i Lidköping.

2004 (födda 1989)

Ledare:

Eija Feodoroff och Tony Kihlberg

Spelare:

Tony Dyrén (Örebro SK Ungdom), Peter Karlsson (Laxå IF), Mathias Englund (BK Forward), Erik Nilsson (IK Sturehov), Robin Bernhardz (IK Sturehov), Sebastian Nylén (BK Forward), Sebastian Scharnke (Frövi IK), Oscar Sundén (BK Forward), Filip Jonsson (BK Forward), Johan Persson (Laxå IF), Henrik Wallberg (Östansjö IF), Viktor Bengtsson (IK Sturehov) Fredrik Jansson (Frövi IK), James Frempong (Örebro SK Ungdom), Gabriel Binay (Mellringe/Eker IF), Andreas Johansson (Laxå IF).

Landskamper:

Mathias Englund, 3 U19.

Erik Nilsson, 4 U17, 4 U19, 2 U21.

Gabriel Binay, 4 U17.

James Frempong, 10 U17, 7 U19.

Kommentar:

James Frempong var spelaren som gick längst som fotbollsspelare. Trots efterhängsna muskelskador tog han sig från ÖSK till Gefle och via en storaffär till IFK Norrkäping där skadorna till slut knäckte karriären för den sevärda yttern. Mittfältaren Erik Nilsson gjorde 18 matcher för ÖSK men lämnade klubben för Degerfors 2012. Har också spelar i Brage och Carlstad. Nu en del av elitsatsande Karlstad Fotboll i division 1. Saknades på lägret gjorde framtida landslagsspelaren Jimmy Durmaz.

2005 (födda 1990)

Ledare:

Peter Florén och Joachim Forsberg

Spelare:

Oscar Jansson (Karlslunds IF), Joel Gustavsson (Örebro SK Ungdom), Erik Björndahl (BK Forward), Elias Chabé (BK Forward), Morad Montagui (BK Forward), Edvin Möller (Örebro SK Ungdom), Gustav Lundholm (Örebro SK Ungdom), Dana Kuhi (BK Forward), Jiloan Hamad (BK Forward), Michael Jidsjö (Karlslunds IF), Jesper Florén (BK Forward), Johan Karlsson (Karlslunds IF), Pontus Pers (Karlslunds IF), Emil Carlsson (BK Forward), Marcus Astvald (BK Forward), Marcus Löfqvist (Örebro SK Ungdom).

Landskamper:

Oscar Jansson, 1 A, 8 U17, 7 U19, 2 U21.

Jiloan Hamad, 8 A, 9 U17, 17 U19, 28 U21.

Michael Jidsjö, 15 U17.

Jesper Florén, 15 U17, 9 U19.

Marcus Astvald, 7 U19, 2 U21.

Kommentar:

Distriktets bästa årgång någonsin. Det vimlar av elitspelare och länet vann också SM det här året. Jiloan Hamad är den största stjärnan med spel i Bundesliga och Champions League-spel på meritlistan. Oscar Jansson är fortfarande en nyckelspelare för ÖSK i allsvenskan där han är lagkompis med Erik Björndahl som vann skytteligan i superettan 2019. Jesper Florén (Västerås) och Marcus Astvald (Degerfors) är andra namn som har blivit duktiga elitspelare. Store explosiva anfallaren Michael Jidsjö drabbades tyvärr av skador som slog ut karriären.

2006 (födda 1991)

Ledare:

Tony Kihlberg och Tomas Ivhall

Spelare:

Dejan Garaca (BK Forward), Ahmed Yasin (BK Forward), Emil Nyström (BK Forward), Karlos Touma (BK Forward) Yim Ståhl (BK Forward), Josef Ibrahim (BK Forward), Jimmy Svedberg (BK Forward), André Molnar (IK Sturehov), Simon Eriksson (ÖSK Ungdom), Albin Jansson (Karlslunds IF), Robert Josefsson (Karlslunds IF), Igor Coric (IFK Kumla), Simon Persson (Rynninge IK), Robert Sköldqvist (Östansjö IF), Yasaar Biladama (Brommapojkarna), Alexander Appelqvist (Nora BK).

Landskamper:

Dejan Garaca, 8 U17, 4 U19.

Ahmed Yasin, 63 A för Irak.

Albin Jansson, 16 U17, 6 U19.

Kommnentar:

Ahmed Yasin är stjärna i BK Häcken och landslagsspelare för Irak. Josef Ibrahim finsk mästare med IFK Mariehamn och nyckelspelare för BK Forward. Dessutom duktiga målvakten Dejan Garaca som flyttade till Malmö som junior men senare fastnade i kaoset som är Södertälje-fotbollen och karriären dog ut. Bland spelarna födda 1991 finns också melodifestivalenstjärnan Boris Lumbana men han var inte med på elitpojklägret. Lumbana har gjort comeback och spelar nu mittback för Gais i superettan.

2007 (födda 1992)

Ledare:

Tony Kihlberg och Tomas Fransson

⁠Spelare:

Magnus Johansson (BK Forward), Simon Leonidsson (BK Forward), Daniel Fallström (BK Forward), Jonas Nilsson (IFK Hallsberg), Albin Dalbark (Karlslunds IF), Carl Larsson (Karlslunds IF) Isaac Kiese Thelin (Karlslunds IF), Calle Arwidsson (Karlslunds IF), Viktor Fagerström (Karlslunds IF), Jens Arrby (Rynninge IK), Joakim Widlund (Rynninge IK), Albin Siggesson (IFK Askersund), Buster Karlsson (Örebro SK), Axel Svedberg (Örebro SK).

Landskamper:

Isaac Kiese Thelin, 29 A, 3 U17, 11 U21.

Kommentar:

Isaac Kiese-Thelin vann U21-EM för Sverige har spelat Champions League för Malmö och varit utlandsproffs i storklubbar som Anderlecht och Bordeaux. Nu på lån i Malmö med bra start på allsvenskan 2020. Jens Arrby är en stor lokalfotbollsprofil och spelade tränare i Rynninge IK efter flera år på division 1-nivå.

2008 (födda 1993)

Ledare:

Johan Cehlin och Jimmy Nilsson

⁠Spelare:

Jacob Rinne (Laxå), Lucas Oskarsson (Laxå), Zinjar Hamseid (BK Forward), Patrik Ahlgren (Karlslund), Jakdar Tysani (BK Forward), Henrik Andersson (BK Forward), Albin Skotte (Eker), Anton Florén (Karlslund), Alen Rastoder (BK Forward), Kalle Holmberg (Karlslund), Emil Ljung (BK Forward), Samuel Elven (Örebro SK), Robin Lindström (BK Forward), Petter Seger-Unden (Adolfsberg), Karwan Abdelzadeh (Karlslund), Oskar Salomonsson (BK Forward).

Landdskamper:

Jacob Rinne, 3 A, 1 U19, 3 U21.

Kalle Holmberg, 4 A, 10 U17, 11 U19, 1 U21.

Kommentar:

Två landslagsmän i Jacob Rinne och kompisen Kalle Holmberg. Rinne blev en av ÖSK:s största försäljningar någonsin när han flyttade till Gent. Nu vaktar han målet i Aalborg. Kalle Holmberg flyttade till IFK Norrköping och slog igenom i allsvenskan. Holmberg flyttade inför den här säsongen till regerande mästarlaget Djurgården.

2009 (födda 1994)

Ledare:

Tomas Ivhall och Dedde Redzic

Spelare:

Jakob Kindberg (IK Sturehov), Joel Carlsson (BK Forward), Oscar Hästlund (Rynninge IK), David Rohlén (Örebro SK), Andreas Ståhl (Örebro SK), David Johansson (Örebro SK), Kevin Larsson (Karlslunds IF), Mikael Andersson (Adolfsberg IK), Arvid Jansson (Karlslunds IF), Mirza Basic (Örebro SK), Miran Abdulrahman (Rynninge IK), Kenan Krupic (Karlslunds IF), Joakim Åberg (Örebro SK), Stefan Hannasson (Örebro SK), Charlie Marlowe (BK Forward), Ismael Diawara (Rynninge IK).

Landskamper:

David Rohlén, 3 U17.

Andreas Ståhl, 5 U17.

Kevin Larsson, 2 U17.

Kommentar:

Mellanårgång där två målvakter har lyckats bäst. Jakob Kindberg vaktar buren i Karlslund i division 1 och Ismael Diawara håller till i superettan och Degerfors.

2010 (födda 1995)

Ledare:

Torbjörn Schilling och Peder Hessel

Spelare:

Klas Csomai (Nora-Perhyttan), Philip Spångberg (BK Forward) Gabriel Gabrielsson (Karlslunds IF), Karo Karodaki (Karlslunds IF), Oscar Fardelin (Örebro SK), Axel Wetteus (BK Forward), Pierre Hertin (Rynninge IK), Hugo Eriksson (Sannaheds IF), Linus Lamu (BK Forward), William Magnusson (BK Forward), Ronny Swami (BK Forward), Sebastian Ring (Adolfsbergs IK), Filip Albertsson (Örebro SK), Christoffer Larsson (Karlslunds IF), Jacob Reineborg (Adolfsbergs IK) Jonathan Herbst (Örebro SK).

Landskamper: Inga.

Kommentar:

Sebastian Ring, allsvensk för ÖSK, spel för Grimsby i England och nu i Kalmar är den meritmässigt bäste i årgången som annars saknar spelare som har tagit några större kliv som elitspelare. Undantag är Axel Wettéus som är lagkapten i BK Forward och mångårig nyckelspelare för klubben och Linus Lamu, skyttekung i Örebro Syrianska som i vintras provspelade för ÖSK.

2011 (födda 1996)

Ledare:

Johan Cehlin och Peter Johansson

Spelare:

Filip Rinne (Karlslunds IF), Erik Brandt (Fjugesta IF), Martin Alp (BK Forward), Erik Axelsson (BK Forward), Alexander Gustafson (BK Forward), Oscar Båthman (Karlslunds IF), Carl Ekstrand-Hamrén (Karlslunds IF), Christer Lipovac (Karlslunds IF), Adam Molin (Karlslunds IF), Sebastian Nyden (Karlslunds IF), Mattias Peterson (Karlslunds IF), Anton Widlund (Karlslunds IF), Gustav Fardelin (Örebro SK), Rickard Hallgren (Örebro SK), Lukman Murad (Örebro SK) Filip Ahlström (IFK Kumla).

Landskamper:

Christer Lipovac, 21 U17, 6 U19.

Adam Molin, 2 U17.

Lukman Murad, 4 U17.

Kommentar:

Lukman Murad var rekordtidigt lanserad som en framtida storspelare men har mest utmärkt sig med en slingrig karriär där spel på division 1- och 2-nivå i Sverige har mixats upp med utlandsäventyr i Mellanöstern. Christer Lipovac var med i Sveriges U17-landslag som tog brons i VM tillsammans med bland andra Carlos Strandberg. Numera är Lipovac offensiv nyckel i Karlslund i division 1. Carl Ekstrand-Hamrén spelade allsvenskt för ÖSK innan han flyttade tillbaka till Karlslund. Korsbandsskadad inför 2019 och inte riktigt tillbaka i division 1-laget ännu. Adam Molin är anfallare som har spelat på division 1-nivå med Karlslund och BK Forward.

2012 (födda 1997)

Ledare:

Morgan Strandberg och Peder Widlund

Spelare:

Alex Berger (Örebro SK), Mirza Turan (Örebro SK), Tim Bergström (Örebro SK), Felix Möller (Örebro SK), David Holm (Örebro SK), Mikael Loön (Örebro SK), Adam Johansson (Örebro SK), Emil Jansson (Rynninge SK), Robin Lindbom (Karlslunds IF), Mattias Adayson (Karlslunds IF), Joel Nilsson (BK Forward), Martin Dimitrijevic (BK Forward) Oskar Nar (BK Forward) Alexander Claros (BK Forward) Hampus Lindh (Örebro SK), Joakim Hallman (BK Forward).

Landskamper:

Alex Berger, 12 U17, 2 U19.

Kommentar:

Några spelare som var duktiga på juniorsidan där Felix Möller var på landslagsläger. Men årgången har inte (hittills) producerat några elitstjärnor. Mirza Turan finns nu i Örebro Syrianska i division 1 och Mikael Loön är duktig playmaker i IFK Kumla.

2013 (födda 1998)

Ledare:

Morgan Strandberg och Peder Widlund

⁠Spelare:

Gustaf Franck (Karlslunds IF), Gustaf Montin (Örebro SK), Viktor Franssila (Örebro SK), Pontus Åberg (IFK Kumla), Gabriel Fernsten (Örebro SK), Burin Jankaew (Örebro SK), Kevin Johansson (Karlslunds IF), Mattias Persson (IFK Kumla), Rodin Deprem (Karlslunds IF), Tidjani Diawara (Rynninge IK), Simon Danielsson (IFK Kumla), Joan Loyola Velarde-Alvarez (Karlslunds IF), Mikael Issa (BK Forward), Georg Shamon (BK Forward), Joel Bengtsson (IFK Kumla), William Andersson (IFK Kumla).

Kommentar:

Teddy Diawara, 2 U17.

Gustaf Franck, 1 U17.

En del spelar med meriter på divison 1-nivå men ingen riktig fixstjärna. Rodin Deprem fick A-lagskontrakt med ÖSK inför 2018 men lämnade klubben efter förra säsongen och är just nu klubblös. Teddy Diawara lämnade Rynninge som ung och gick till IFK Norrköping där han blev hyllad av nuvarande förbundskaptenen Janne Anderesson. Men nu är Teddy tillbaka i Örebro och spelar anfallare för Karlslund i division 1. Viktor Franssila och Kevin Johansson är båda i Örebro Syrianska.

2014 (födda 1999)

Ledare:

Peter Johansson

Spelare:

Harald Detlofsson (IK Sturehov), Gustav Pauly (IK Sturehov), Murat Kuyumcu (IK Sturehov), Leo Almer (Rynninge IK), Robin Celik (IK Sturehov), Jonathan Aronsson (IK Sturehov), Arvid Brorsson (IK Sturehov), Albin Zidaric (IK Sturehov), Ahmed Omar Jafar (IFK Kumla), Almin Masic (Örebro SK FK), Adam Leijon (IK Sturehov), Ludwig Rhan (Karlslunds IF HFK), Joseph Spångberg (IK Sturehov), Viktor Petersson Svensson (Örebro SK FK), Isac Eklöf (IK Sturehov), Jack Meehan (Örebro SK FK).

Landskamper:

Harald Detlofsson, 1 U17.

Arvid Brorsson, 8 U19, 1 U21.

Almin Masic, 10 U17.

Kommentar:

Arvid Brorsson debuterade för ÖSK i allsvenskan när han var nyss fyllda 18 år. Är nu tillbaka efter några tunga och skadefyllda säsonger. Annars har inte årgången producerat några elitstjärnor. Almin Masic flyttade som tonåring till storklubben Domenzale i Slovenien men är sedan ett par säsonger tillbaka i Sverige och spelar nu för Motala i division 1.

2015 (födda 2000)

Ledare: Ted Waltersson-Larsson, Tomas Ivhall, Kristofer Jonsson.

Spelare:

Ludwig Franck (Karlslunds IF HFK), Lukas Lindberg (BK Forward), Manne Ljunghaga (IFK Kumla), Adnan Catic (BK Forward), Martin Trinh (Örebro SK), Daniel Goyurie (BK Forward), Anton Erkén (BK Forward), Dennis Koss (IK Sturehov), Michael Khazzoum (BK Forward), Elias Durmaz (BK Forward), Adam Bark (IK Sturehov), Max Häll (IK Sturehov), Gabriel Yildiz (IK Sturehov), Afram Danho (BK Forward), Christian Kurt (BK Forward), Kristian Zetterlund (IFK Lindesberg). Reserver: Johan Chamoun (BK Forward), Malcom Stolt (Örebro SK), Jonathan Izzaguirre (Karlslunds IF HFK), Philip Amin (Karlslunds IF HFK).

Landskamper:

Ludvig Franck, 1 U17.

Adnan Catic, 1 U19.

Martin Trinh, 12 U17, 3 U19.

Anton Erkén, 2 U17.

Elias Durmaz, 12 U17, 3 U19.

Adam Bark, 4 U17, 3 U19.

Kommentar: En grupp som fyller 20 år i år och som därmed har lång tid på sig. Jimmy Durmaz lillebror Elias var tidigt sedd som en supertalang och försvann som tonåring till Hammarby. Efter en mindre lyckad sejour i Syrianska har han landat i Vasalund som ligger trea i division 1. Durmaz har gjort ett mål och spelat fyra matcher. Andra uppmärksammade 00:or är Adam Bark som fick A-kontrakt med ÖSK men nu spelar för Motala i ettan och Malcolm Stolt som efter en lång provträning med Östersunds FK hamnade i division 2-laget IFK Östersund den här säsongen. I Östersund finns numera också Adnan Catic som kom dit efter att ha lämnat BK Forward för AFC Eskilstuna förra sommaren. Catic debuterade i allsvenskan förra säsongen.