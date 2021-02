Svårt sjuka måste få rätt vård snabbt

... på insändaren ”Satsa på vård, inte flyg”, NA 5 februari.

Det är viktigt att svårt sjuka snabbt kan komma till rätt sjukhus och få rätt vård, oavsett var de bor i landet. Sverige är ett stort land, avstånden kan vara långa. Då behövs flygplan som snabbt kan transportera t.ex. en brännskadad patient från Arjeplog till Akademiska sjukhusets brännskadeavdelning. Eller flyga ett donerat hjärta till Lund eller Göteborg så att en svårt hjärtsjuk Örebroare kan få ett nytt liv, eller att ett svårt sjukt nyfött barn kan få hjälp snabbt av den riktigt högspecialiserade sjukvården.

Var för sig är varje region eller sjukvårdsregion för liten för att upphandla den beredskapen.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA, bildades 2016 av alla Sveriges 21 landsting och regioner för att bygga en organisation och beredskap som kan hjälpa hela Sverige, dygnet runt, året runt, också med akuta transporter. Var för sig är varje region eller sjukvårdsregion för liten för att upphandla den beredskapen. Det måste ske gemensamt och det görs nu i KSAs regi.

När KSA nu etablerar tre baser, Umeå, Arlanda och Landvetter, med beredskap dygnet runt, året runt innebär det en kraftig förstärkning av beredskapen i stora delar av Sverige. Även mindre regioner får nu tillgång till flyg i beredskap, man behöver inte vänta upp till 18 timmar för en transport.

Därför att de svårt sjuka behöver det och är värda det.

För Region Örebro län innebär det ekonomiskt, dels inbetalt andelskapital om knappt 300 tusen kronor och att man lånar ut ca 20 miljoner (mot ränta) för inköp av plan som ska användas många år. Dels en årlig kostnad för de flygtransporter som Regionen behöver, som beräknas ligga mellan 1-3 miljoner kr per år, from 2022. Det kan jämföras med att en vanlig ambulansbil kostar cirka 10 miljoner per år i drift. Samverkan i hela Sverige ger kostnadseffektivitet.

Det är viktigt att planen är snabba, moderna och anpassade för att ta med IVA-bårar, ECMO-utrustning (konstgjord lunga) och annan livsnödvändig utrustning. Att de kan bemannas med välutbildade piloter och specialistsjuksköterskor för att snabbt kunna transportera svårt sjuka så att de kan få rätt vård på rätt plats. Därför att de svårt sjuka behöver det och är värda det.

Ola Karlsson

Moderaterna, styrelseordförande KSA

oppositionsråd, Region Örebro län.