JUST NU: Gais lämnar walk over – kommer inte spela cupmatchen mot Göteborg

Det var i måndags kväll som kaosartade scener utspelade sig på Bravida arena. Strax efter halvtidsvilan, när båda lagen var ute på planen, regnade det in fyrverkerier över planen. Matchen bröts vid ställningen 0–0, återupptogs inte under kvällen utan ambitionen var att spela matchen under tisdagen.

Men efter att Gais målvakt Marko Johansson konstaterats med en hörselskada till följd av höga smällar från så kallade bangers alternativt fyrverkerier kom Gais aldrig till spel.

Ambitionen var trots det att matchen skulle avgöras på planen utan publik vid ett senare tillfället. Men så tycks det inte bli. Gais meddelar nu på sin hemsida att klubben valt att lämna walk over och därmed ge segern och resultatet 3–0 till IFK Göteborg.

Resultatet i matchen är avgörande för hur ÖSK:s framtid i årets upplaga av svenska cupen ser ut. Det är Gais medvetna om.

"Vi anser vidare att gruppkollegorna Örebro SK och Nyköpings BIS inte heller skall behöva påverkas av eventuella flyttar av slutomgången och den planering som genomförs inför dessa matcher", skriver Gais på sin hemsida.

Beslutet får också konsekvenser, inte bara för matchen utan också för hela gruppen i vilken även ÖSK och Nyköping ingår.

IFK Göteborg tilldelas i och med Gais WO segern och därmed tre poäng. Toppar därför gruppen på sex poäng med två matcher spelade. Tre poäng före ÖSK och tre poäng före Nyköping. Samtliga lag har en match kvar att spela. IFK Göteborg har också fem plusmål på ÖSK, som ligger tvåa, och sex plusmål på Nyköping.

