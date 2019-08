Svenskhet och Sverigevänner är ett omaka par

Under och efter Almedalsveckans allt tydligare markering av ”svenskheten” blev det full fart på de ”sociala” medierna och det blev uppenbart att de politiska anhängarna till KD, SD, M med olika nyanser av blått omfamnar en i svart tecknad bild av dagens svenska samhälle. De skapar medvetet oro och rädsla med inlägg fyllda av raseri och hat mot invandrare och det mesta som de anser representerar det förfallna Sverige, som de påstår är nära en systemkollaps. De som anser sig älska Sverige är också de som ivrigast misskrediterar det med allehanda skällsord och hänger sig åt just osvenska värderingar. Det är högst märkligt att just ”Sverigevännerna”, och ofta med stöd av sina partiledningar, är de som i inlägg efter inlägg smutskastar landet vi lever i. De bilder anhängare till Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna i dessa inlägg ger av Sverige är verkligen långt från just verkligheten och är osvenska i en mer grundläggande mening.

Vid omfattande och periodiska undersökningar av SOM-institutet vid Göteborgs universitet; vilket studerar samhälle-opinion-media; visar sig en av de viktigaste svenska värderingarna vara ”tillit”, där Sverige och de nordiska länderna har världens största nivåer av social tillit. Enligt SOM-institutet anser närmare 80 procent av människorna i Sverige att det ”…i allmänhet går att lita på andra människor.” (Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-2017, SOM-rapport 2018:21).

Undersökningen förtydligar också, att det är just människor med låg tillit till andra människor som lockas av SD:s politiska budskap.

Det globala snittet är 26 procent (World Values Survay, 2014). Det visar sig att de återstående 20 procent; de med låg eller i de närmaste obefintlig social tillit till medmänniskorna, i första hand består av ”Sverigevännernas” partisympatisörer och då i hög grad sverigedemokratiska anhängare. SOM-institutets undersökningsledning sammanfattar resultatet med att ”SD fungerar som en lägereld för misstro.

Partiets sympatisörer är överrepresenterade bland dom som generellt har lägst förtroende för våra samhällsinstitutioner, för expertis och elitgrupper, och för andra människor.” Undersökningen förtydligar också, att det är just människor med låg tillit till andra människor som lockas av SD:s politiska budskap. Ett parti och dess anhängare har den låga tilliten till andra människor som det gemensamma.

Den sociala tilliten är kittet i samhället och en av de centrala förutsättningarna för en fungerande vardag, vårt välfärdssamhälle och rättssamhälle.

Just ”Sverigevännerna” saknar vår bästa svenska värdering – tilliten. ”Sverigevännernas” stora brist är att de brister i förmågan att se människan i hen de möter - att vi litar till varandra utmärker de människor som lever i Sverige och ”Sverigevännerna” är just avvikarna från denna grundläggande svenskhet. ”Sverigevännerna” är de osvenska. (Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla, SOM-institutets rapport 2015).

Betydelsen av social tillit i det politiska samhällsbygget kan inte underskattas. Den sociala tilliten är kittet i samhället och en av de centrala förutsättningarna för en fungerande vardag, vårt välfärdssamhälle och rättssamhälle. Därför är det viktigt att inse, att SOM-institutets undersökningar inte bara rör uppfattningar och attityder, utan också visar hur den politiska praktikens konsekvenser skapat lägre tillit. Arbetslösa, människor med sjuk- och socialförsäkringar av skilda slag har tappat tillit under de senaste decennierna.

De som fått allt mindre av välfärden – de som bor i glesbygd, de utförsäkrade, de funktionsnedsatta – har drabbats av en politik som är konkret icke-välfärd och inte bara ett allmänt tyckande om hur det är eller borde vara. Svaret borde vara en reformpolitik för rättvisa och jämlikhet som ger hopp och inte den misstro, som nu odlas av ”Sverigevännerna”. Det visar sig också, att de som känner oro inför samhällsutvecklingen har en väsentligt svagare tilltro till demokratin än andra. När vi misstänker varandra bryts sammanhållningen ner och vi tappar tron på att vi får tillgång till våra rättigheter.

De politiska partierna och vi själva väljer vilka verklighetsbeskrivningar som vi vill föra fram, vilka signaler om nuet som betonas; är det hopp eller rädsla som våra politiska representanter står för?

Utomeuropeiska invandrare till Sverige är efter några år ”mer svenska” än de som röstar på SD.

Ett hoppingivande exempel att belysa utifrån SOM-institutets undersökningar, till skillnad från ”Sverigevännernas” framställningar om den hotfulle invandraren, är att de utrikes födda i många fall har låg tillit när de kommer till Sverige, men efter tid ökar tilliten så att invandrare från länder utanför Europa har högre social tillit till andra människor än vad SD:s väljare har.

Utomeuropeiska invandrare till Sverige är efter några år ”mer svenska” än de som röstar på SD. Man kan verkligen undra över varför ”Sverigevännerna” håller på med alla sina attacker på Sverige, vill de verkligen Sverige väl?

Har ”Sverigevännerna” några konstruktiva reformförslag som åter bygger den gemensamma välfärden stark för alla och inte bara för vissa?

