Sverige åt ... SD?

Modigast och först var ju Ebba Bush som bjöd in Sverigedemokraterna för samtal. Ebba och hennes kristdemokrater säger sig värna de äldre (Esbjörn)! Och nu det blå ädla högerpartiet som via Ulf Kristensson tycker att det känns riktigt bra att bjuda in det med nazistiska rötter, nyanserade partiet Sverigedemokraterna.

Det är ungefär som man i idrottsliga sammanhang diskuterar om man verkligen ska lägga ett VM i ishockey i Belarus? Där landets polismakt jagar invånarna och misshandlar dem, och slutligen arresterar dem. Där bestämmer diktatorn!

Hur man än vrider och vänder på orden, sättet att utrycka sig, kommer man aldrig ifrån hur det varit och hur det började! När man vill ha makten, gör man allt för att få den. Men det gäller, tror jag, att man inte är för ivrig och avslöjar sig. Jag menar, vi vanliga svenskar som knegar på och kämpar. Försöker följa med i utvecklingen, bryr sig om varandra och strävar efter ett bra liv! Vi är ju inte så dumma att vi vill begränsa oss till vår lilla by, eller bara hylla Sverige och svenskarna. Jag förstår ju att vi måste hjälpas åt!

Det ska verkligen bli intressant att följa hur partiordförandena för Moderaterna och Kristdemokraterna kommer lyckas. Genom att ”nästan manipulera” sina väljare att tro på, frihet, kristen människosyn och Sverigedemokraternas, Sverige åt svenskarna.

”Liberal”

Örebro