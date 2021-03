Sverige behöver mycket energi

... på Lars Strömans ledare, NA 21 mars.

För oss Moderater är miljö- och klimatutmaningarna högt uppe på agendan. Vi ser att ska vi klara klimatutmaningarna måste vi bli ett fossilfritt samhälle. Ska vi lyckas med detta och samtidigt fortsätta att vara ett välfärdssamhälle, måste många viktiga satsningar komma på plats. Vi behöver utesluta kol i vår gruv- och stålverkshantering, vilket kräver enorm mycket energi. Vi behöver vidare elektrifiera våra transporter och även här komplettera med vätgas.

Sverige kommer enligt nyare beräkningar för denna omställning dubbelt så mycket el-energi som i dag. Vi är ett land där stor del av vårt välstånd kommer av att våra tunga basindustrier som gruv-, stål och skogsindustri. Dessutom bidrar denna industri till miljövänlig export, eftersom vi är bland de bästa i världen redan idag vad avser fossilfri och miljövänlig teknik. Dessutom är Sverige ett land där man utifrån att vi historiskt haft leveranssäker och relativt billig energi, ett land som attraherar både servercenter för företag som Facebook och stora nyetableringar av batterifabriker. Batterier som behövs i alla våra fordon, värdefulla satsningar och man förstår att energipolitik är enormt viktigt på många olika sätt.

För att klara denna utmaning räcker inte vind och solkraft även om den också är en viktig del i vår energiproduktion. Vi behöver kärnkraft och vår redan utbyggda vattenkraft att balansera den expanderande sol- och vindenergin med.

Så ska vi klara klimatomställningen kan vi inte för att sitta vid makten göra som Tyskland, det är att gå bakåt för Sverige

Att då för att sitta vid makten gå emot all fakta som finns om energi som till viss del Tyskland gjort, är inte bara dyrt och miljöovänligt, eftersom Tyskland kommer att ersätta en stor del av sin kärnkraft med fossil gas som man dessutom ska importera till stor del från Ryssland. Detta via de mycket omdiskuterade gasledning som ska gå via Östersjön.

Så ska vi klara klimatomställningen kan vi inte för att sitta vid makten göra som Tyskland, det är att gå bakåt för Sverige. Dessutom har Sverige en industri som kräver mycket mer energi som jag beskrev tidigare än Tysklands, som mycket består av verkstadsindustri. Vi förbrukar dubbelt så mycket energi per person i Sverige jämfört med Tyskland. Så man kan inte bygga sin politik på att försämra sitt klimatavtryck och samtidigt göra sig beroende av Ryssland. Att vara naiv innebär många gånger att man tror att ett parti som kallar sig Miljöparti för det skulle ha en bra miljö och klimatpolitisk.

Nej, Lars Ströman att bygga sin politik på annat än fakta är inget annat än mycket naivt.

Lotta Olsson

Moderaterna, riksdagsledamot Örebro län, Näringsutskottet

Svar direkt:

Förbrukningen av gas i Tyskland är i stort sett oförändrad, från 89 terawattimmar år 2009 till 91 terawattimmar 2019. Ökningen av förnybar energi ersätter mer än väl de kärnkraftverk som avvecklats. Förnybar kraft har ökat 105 till 243 terawattimmar under åren 2009-2019. Och det är faktiskt inte de gröna som inlett denna utveckling, utan Kristdemokraterna under ledning av Angela Merkel. Och faktum kvarstår: Tyska kristdemokrater har en betydligt större insikt när det gäller att ta avstånd från extremism, jämfört med Moderaterna.

Så det finns flera anledningar för Lotta Olsson att ta kontakt med sina tyska partikamrater.

Lars Ströman

politisk redaktör, NA