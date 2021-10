Sverige kan inte rädda världen

Globalt sett svarar Sverige för cirka 2 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Inget annat I-land har ett lägre utsläppsvärde per capita än Sverige. I Sverige släpper vi ut 3,8 ton per capita medan Kina släpper ut 6,6 ton. Vi har 10 miljoner invånare – Kina har 1 442 miljoner invånare. Inom OECD är utsläppen 9,9 ton per capita och år. Vi har den mest koldioxideffektiva ekonomin i Världen, mycket tack vare kärnkraften och vattenkraften.

Om det nu vore så att klimatet måste ”räddas” genom att världens utsläpp av koldioxid måste minskas, måste frågan bli vad Sverige kan bidra med. Tillväxthastigheten för utsläppen under några veckor i länder som Kina, Indien, Indonesien och Turkiet är lika stor som utsläppen i Sverige under ett helt år. Därför finns det ingen logik att satsa resurser att Sverige ska sänka sina utsläpp ännu mer. Det vore bättre att lägga pengarna på att hjälpa andra länder att sänka sina utsläpp i stället. Koldioxidutsläpp är nämligen ett globalt problem som inte bryr sig om landsgränser.

Att satsa 50 miljarder kronor på att bekämpa utsläpp på andra sidan jordklotet anses inte lika handlingskraftigt som att använda pengarna på hemmaplan. Att vi för försumbar miljönytta förbrukar kolossala skattepengar verkar inte bekymra våra politiker ett dugg. Sluta slösa med våra skattepengar för dom skulle göra mer nytta inom polis, skola, vård och omsorg. Politisk galenskap? – ja frågan är berättigad.

Sven-Erik Röckner

Örebro