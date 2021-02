Svimmade på väg från vaccination – kraschade på E20

Det var vid 14.45-tiden på fredagen som mannen var på väg hem efter att ha vaccinerat sig. På E20 utanför Sickelsta inträffade olyckan.

– Han körde in i mitträcket och körde sedan av vägen. Vi har skrivit en anmälan om olycka utan misstanke om brott, säger Gabriel Henning.

Bilen körde in i mitträcket under färd i norrgående riktning. Det vänstra körfältet stängdes av under tiden arbetet på platsen pågick.

– Föraren var omtöcknad efter att ha svimmat. Han klagade även på smärtor efter bilbältet. Mannen fördes till sjukhus med ambulans. En passagerare i 30-årsåldern chockades men behövde inte uppsöka läkarvård.