SVT-journalisten om uppgifterna han lämnade till mordutredarna: ”Jag har ingen kommentar”

Journalisten hade arbetat i över ett halvårs tid med en dokumentärserie som ska ta upp mordet på Lena Wesström, när han förhördes hos polisen.

– Jag vill inte kommentera dokumentären. Jag vet inte riktigt var det kommer att landa eftersom jag tittar på flera mordfall. Det är en serie med flera avsnitt och jag vet inte när, var och om den kommer att sändas, säger han.

Hur kommer det sig att du är på förhör hos polisen om Hjärstamordet?

– Ja du. Det är en relevant fråga. Jag har ingen kommentar kring det.

Hur tänker du kring din yrkesroll när du pratar med polisen om uppgifter du fått fram under ditt journalistiska arbete?

– Det har jag tänkt mycket på. Det beror på vem som kallar dig och på vilket sätt du blir kallad. Du har både en roll som journalist och en som privatperson. Blir du kallad till ett förhör så kan du ju vara tvungen att vara med på det.

Blev du kallad till förhör av polisen?

– Ingen kommentar.

Hur ser du på risken att röja ett eventuellt källskydd när du uppmanar polisen att bugga de personer du tänker intervjua?

– Jag har inga kommentarer runt det. Givetvis har jag tänkt mycket kring detta och jag har tagit hjälp juridiskt. Jag har funderat och stött och blött det här med källskydd. Men hamnar man i en sådan situation att man blir kallad till förhör så är det svårt att neka. Då blir man hämtad till sist. Om polisen tror att man sitter på avgörande information så finns det ju en plikt som vanlig medborgare.

Kan du då svara på om du har blivit kallad till förhöret eller om du har sökt upp polisen på egen hand?

– Jag har ingen kommentar till det. Jag vill inte lämna mer information.

Har du pratat med SVT:s ledning innan du var på förhöret?

– Du gör ditt jobb, det är bra. Jag kan inte hjälpa dig just nu. Jag har skött det här "by the book". Jag har gjort allt man kan göra som man kan förvänta sig av mig, både som journalist och medborgare. Jag har noga övervägt alla delar i detta.

Reportern medger att det finns risker med att prata med polisen om det som kommit fram i en journalistisk granskning.

– Det är absolut en balansgång. Men det här är inget som skett i all hast från min sida.

Ingemar Persson är programansvarig för SVT Vetenskap och dokumentär. Han ser inget problem i att reportern varit på polisförhör.

– Problematik skulle vara om det finns någon journalist hos oss som avslöjar källor. Det finns inte i det här som jag kan se.

Hur mycket kan en journalist säga i ett polisförhör?

– Som jag ser det principiellt sett blir det din egen samvetsfråga väldigt snabbt, förutom om det handlar om källskydd. Jag kan inte gå in och säga åt någon att inte vittna i en rättegång bara för att den personen är journalist.

Bryter han inte mot SVT:s regler om att ha ett neutralt förhållningssätt när han pekar ut två personer som mördare?

– Det uppstår problem först när man publicerar något. Vad han undersöker och tycker och tänker kan inte jag svara på. Jag vet inte vad han har grunder för det.

Skulle det skada förtroendet för SVT om ni sänder en dokumentär, där journalisten har uppmanat polisen att bugga de han ska intervjua?

– Det där är helt hypotetiskt. Det är inte så att alla människor som blir intervjuade vill ha källskydd. Det är klart att det är problematiskt rent principiellt om polisen frågar efter våra källor.