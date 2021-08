Swish – så försvinner svenskan med ett blipp

Vad händer med Svenska ord? Det finns ors som Swish (överföring av pengar), Blipp (betalning utan kod, som jag anser vara märkligt hittar jag ett kort så kan jag blippa en summa. Inga stora pengar men kan vara det för en del) .

Jag brukar handla överbliven mat, bröd, hotell frukost med mera istället för att slängas, på en sida som heter Too good to go . När jag nu skulle hämta den så skulle jag Svajpa ordern, ytterligare ett löjligt ord som betyder dra åt vänster.

Hopplöst irriterande.

Köper man något på torget får man tack och lov fortfarande betala kontant med svensk valuta Tack för det.

”Gammal tjurgubbe”

Örebro