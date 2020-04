Sydnärkes första obemannade livsmedelsbutik har öppnat i Hjortkvarn: "Det känns spännande"

Det blev ingen invigningscermoni när den nya obemannade livsmedelsbutiken Lifvs öppnade sin första butik i Sydnärke på skärtorsdagen. Anledningen var den rådande situationen kring coronaviruset i världen. Istället öppnades butiken i Hjortkvarn lite lätt så fort den var färdiglastad med varor.

– Det känns spännande och kul att vi öppnar idag. Det är roligt att vi kan ge ytterligare en butik till landsbygden. Vi har inget jippo idag på grund av det som sker i världen. Vi har stor respekt för coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens råd, säger Daniel Albinsson, butikschef för Lifvs butik i Hjortkvarn och kommande butiker i Örebro län.

Den första som kom in och handlade i butiken var Jonny Dufvenberg, som stannade till med lastbilen.

– Det är en fördel för mig som lastbilschaufför att jag kan stanna här och handla. Butiken är öppen dygnet runt, säger Jonny Dufvenberg.

Har du handlat i någon obemannad livsmedelsbutik tidigare?

– Nej, det är första gången. Jag hoppas de växer, säger Jonny Dufvenberg.

Under förmiddagen kom det ett par Hjortkvarnsbor som var nyfikna och kikade in i butiken. Andra fick hjälp med appen för att ta sig in i butiken.

– Allt som händer i Hjortkvarn är positivt. Appen ska inte vara så svår att krafsa in i telefonen. Vi kommer nog att handla här ibland, säger en av de nyfikna Hjortkvarnsborna.

Farah Noman, butiksägare på Mixen Hjortkvarns restaurang och livs, på andra sidan gatan, välkomnade den nya butiken.

– Jag tycker det är bra när samhället utvecklas med fler affärer. Jag hoppas det kommer fler butiker hit till Hjortkvarn, säger Farah Noman.