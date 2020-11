Sydrestauranger om alkoholstopp efter 22.00:”Kommer att bli mycket hemmafester”

– Jag vet att det kommer att bli mycket hemmafester nu så jag är rädd att det inte kommer att bli bättre. Men det är vad jag tror, säger Emma Westman som driver Verket i Askersund.

Hon tänker att det kanske varit bättre med en lockdown och att staten står för personalkostnaden när den går hem.

– Men det gäller att hitta positiva lösningar. Jag tror att vi kan hitta ett tryggt sätt att ha öppet på. Jag ska kämpa för att vi ska klara oss.

Verket med bowling och restaurang/nattklubb öppnade i slutet på 2019 i före detta O´Learys lokaler. I drygt 3 månader var det rush i verksamheten innan coranapandemin slog till.

– Det var tufft i början men under sommaren gick det bättre med alla turister. När beslutet om nya restriktioner kom den 4 november blev det mycket lugnare, säger Emma Westman.

Efter den 20 november får Emma och hennes personal inte servera alkohol efter klockan 22. Hon förstår varför förbudet kommer men det påverkar verksamheten mycket då alkoholförsäljningen efter klockslaget ger en stor del av inkomsterna.

Emma tycker att Verket har jobbat hårt för att det ska vara tryggt att vara där och man ser till att gästerna håller avstånd. Hon tycker att de har skött sig bra hittills.

Lanna lodge restaurang i Lekebergs kommun drabbas inte lika hårt eftersom man inte har så mycket "sen" verksamhet.

– Dråpslaget kom egentligen den 4 november. Efter det ska man inte besöka konferenser. Då försvann alla våra bokningar, säger Johan Skoglund som tillsammans med hustrun Maria driver restaurangen.

Han menar att staten måste ta sitt ansvar för att branschen ska överleva.

– Vi försöker ställa om så gott det går till hemleveranser av mat och livsmedel.

Laxå bowling stängde verksamheten den 4 november när de lokala allmänna råden kom. De skriver på sin hemsida att det är för att minska smittspridningen. Stängningen är till och med den 24 november men kan förlängas.

Stars biljard i Laxå får in större delen av sina inkomster på helgerna när de har öppet till klockan 01.00 och serverar alkohol.

– Det blir ett stort bekymmer för oss och jag hoppas att det inte varar så länge. Jag förstår åtgärderna men de är kanske inte nödvändiga i ett litet samhälle som Laxå? Vi har sällan över 20 gäster i lokalen under vanlig drifttid och vi har stora ytor, säger ägaren Aboud "Abbe" Ibrahim.

Han hoppas att regeringen omgående kommer med ett beslut om att stötta företagen, åtminstone med hyran.

På Hotell Stinsen i Hallsberg där The Old English pub inryms har man vanligtvis öppet till kl 23, men just nu kommer inte det nya förbudet innebära någon skillnad, enligt hotellchefen Annika Karlsson.

– Vi drabbas inte av den här anledningen. Sedan vi korttidspermitterade personal i våras så stänger vi klockan 22. Så för oss är det ingen skillnad, men jag inser att det är tufft för många andra kollegor i branschen, säger Annika Karlsson.

Värre är det för Restaurang Maestro på Kumla torg. De tvingas stänga tre timmar tidigare än vanligt på fredagar och lördagar.

– Det är viktiga dagar för oss. De två dagarna står för 50 procent av omsättningen, säger ägaren Emin Kurt.

Och en stor del av serveringen sker sent, så Emin förbereder sig på ett tapp och oroar sig för ekonomin.

– Vi kommer att klara oss, men jag tänker ju på hyran som ska betalas och mina tre anställda. Samtidigt: vad ska man göra? Vi måste acceptera reglerna och hälsan är ju det viktigaste trots allt, säger han.