System-missen: Maria bollades runt när hon ville boka covid-provtagning till sin dotter: ”Måste lösas på något annat sätt”

Tanken var att dottern skulle sommarjobba två veckor. Men när dottern fick symptom och Maria Andersson själv precis testats positivt för covid-19 tyckte Maria att det var bäst att ta ett test.

– Min dotter skulle sommarjobba två veckor och hjälpa till att städa lite. Det var viktigt för henne att ge ett besked om det var corona eller inte.

Så Maria Andersson ringde 1177 för att fråga hur hon skulle göra.

– Då blev jag hänvisad till covid-mottagningen, men det var inte rätt väg att gå. Personen jag pratade med sa att det är en stor miss i systemet. De blir överbelastade av frågor de inte ens ska hantera. Det blir jättedumt egentligen, så någonstans finns det brister i hela systemet.

Tanken är att barn som är över 13 år ska boka sina vårdtider själva via 1177. Men då krävs ett BankID.

– Hon har bara ett säkerhets-id och det är inte giltigt. Så jag som vårdnadshavare kan inte logga in med mitt bank-id, och hon kan inte logga in med sitt säkerhets-id.

Maria Andersson lyckades till slut få en tid, genom att en sjuksköterska på covid-mottagningen bokade en tid åt henne.

– Hon var väldigt snäll som hjälpte mig. Hon skulle bevaka så att vi fick svaret på provet också, men så kan hon ju inte hålla på till alla människor. Någonstans måste det till en annan rutin, säger Maria Andersson.

Men bokningsförfarandet är inget nytt, utan har gällt i flera år, enligt Åsa Öberg, områdeskommunikatör på Region Örebro län.

– Region Örebro län har alla e-tjänster öppna i åldersspannet 0–125 år. Har ungdomen 13–18 år inte e-legitimation så gäller kontakt via telefon som för övriga invånare utan e-leg, säger Åsa Öberg.

Fakta: Så bokar du covid-provtagningstider till dina barn

►Barn över 13 år ska boka sina egna vårdtider. För det krävs BankID eller Freja eID.

► För att skaffa Bank-id behöver vårdnadshavaren och ungdomen besöka ett bankkontor. För Freja eID Plus behöver ungdomen besöka ett ombudskontor för att identifiera sig.

►PCR-prov, det man tar vid covid-19-symptom, bokas via 1177.se om man har e-legitimation. Annars så ringer man till 076-696 32 47, måndag–fredag kl 10.00–12.00 för att boka.

►Antikropps-test bokas med e-legitimation. Om man inte har e-legitimation och inte har någon möjlighet att skaffa det kontaktar man sin vårdcentral.

►Provsvaren från PCR-provet kommer via e-tjänsten Egen provhantering på 1177.se.

►Provsvaren för antikroppsprovet kommer även via e-tjänsten journalen, förutom för 13–15-åringar. Personer i den åldern får sin svar via brev hem, eftersom det finns en nationell begränsning för att kunna se sin journal via e-tjänsten på 1177.se.