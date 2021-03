Systrarna K firar 20 år i nöjesbranschen – har nya mål med karriären: ”Tänk att få vara med i melodifestivalen”

Systrarna Karin och Åsa Karlson, som bor i Askersund respektive Åmmeberg, var inte alls "tajta" när de var yngre. Tvärtom. De brukade inte umgås med varandra och de jobbade på varsina håll tills en dag för 20 år sedan när de uppträdde tillsammans på en 50-årsfest. Det var den 20 mars 2001. Det blev startskottet på deras gemensamma resa som showgrupp. De fick strålande feedback och Karin såg framför sig hur de skulle kunna fortsätta att samarbeta. Konceptet som hon ville testa var middagsunderhållning och sjunga inför en sittande publik.

– Till en början var Åsa tveksam om det skulle fungera och dessutom var hon lite orolig för att vi inte skulle klara av att arbeta ihop, berättar Karin.

Men det var inga problem. De tyckte det var kul och fann verkligen varandra. Deras stämmor passade bra ihop, de hade en bred repertoar och hittade sin nisch och började klä sig likadant på scenen, oftast i glittriga kläder som Karin sydde på den tiden. De bestämde sig för att gå under artistnamnet Systrarna K.

– Det är Leif Loket Olssons påhitt. Vid ett tillfälle när han skulle presentera oss i Askersund frågade han vad vi kallade oss för. Vi hade inget namn. Där och då bestämde han att ”Ni är Systrarna K”, berättar Åsa.

Och så fick det bli. De gillade egentligen inte namnet. Det var inte så häftigt, men nu tycker de att det är toppenbra. För 20 år sedan var Åsa och Karin redo att satsa på att bli något stort i nöjesbranschen. De hade erfarenhet med sig i bagaget.

Karin hade bland annat showat i Åre, gått en musikal-, show- och teaterutbildning i Göteborg, körat bakom Robert Broberg, medverkat som statist i flera tv-serier, gjorde reklamjinglar innan hon blev dansbandssångerska i Sounders. Efter några års turnerande längtade hon hem. Åsa jobbade i resebranschen som konferenschef i Åre och uppträdde i kabaréer och på afterski. Det blev även två säsonger i Österrike. Precis som Karin har hon erfarenhet av att agera statist i tv-serier och fick kontrakt med Galenskaparnas show "Alla ska bada" och deltog även i Västerhaningerevyn i flera produktioner. Hon bodde tio år i huvudstaden men återvände också hem. Systrarna Karlson återförenades och musiken förde dem samman.

– Under de första två åren blev det bara några mindre spelningar. Det var verkligen inte något heltidsprojekt, säger Karin.

Åsa fyller i.

– Vi var då i närområdet och showade. År 2003 började det hända grejer. Folk fick plötsligt upp ögonen för oss efter att vi hade varit gästartister hos Manskören. Vi blev efterfrågade utanför länet. Det tog rejäl fart 2005 och tre år senare hade vi jättemycket spelningar tills dess att finanskrisen kom. Då dalade det, men vi tog oss upp igen. Under åren har vi haft några peakar, senast var förra året. Vi var på gång att bryta ny mark och få vara med i stora sammanhang, men så kom coronapandemin i vägen, säger Åsa.

Karin blev dessutom själv sjuk i corona.

Systrarna Karlson har räknat ut att de har hunnit med närmare 1200 gig i drygt 150 städer/orter. Varenda plats har de markerat ut på en stor karta. Det har blivit många mil i bilen. De har spelat från Boden till Malmö, i några grannländer och ute på Östersjön på kryssningsfartygen. Deras låtbank har vuxit från åtta till 500 sånger. Tjejerna har utvecklat och förnyat sina shower och har med tiden ändrat fokus. Numera siktar de in sig på att underhålla barn.

– Det är inte många som håller på med barnshower på det sättet som vi gör. Vi skapade faktiskt "En svängom i Astrids värld" hemma i mitt garage. Vi bjöd in kompisar för att se vad de tyckte. Sedan dess har det rullat på. Vi har haft föreställningar om "Trulle" och shower såsom "Barnens bästa sånger". Under alla dessa år har vi bara missat en enda spelning. Det var 2015 när vi var på väg till Åland. Karins hus brann ner. Vi tog en kort paus, säger Åsa.

De är överens om att showandet har blivit en livsstil.

– Jag är stolt över allt vi har gjort. Vi vill inte vara utan Systrarna K, säger Åsa.

Karin flikar in.

– Vi har kommit så långt och ska fortsätta så länge någon vill höra oss sjunga. Vi slutar när folk börjar kasta tomater på oss, säger hon lite skämtsamt.

Det har varit tufft att slå igenom. De har fått uppleva hur snedvriden branschen är. De har märkt av metoo, men de har inte själva blivit utsatta. Systrarna har hållit ihop, tagit sig framåt och gjort karriär. I samband med deras 20-årsjubileum var tanken att de skulle slå på stort i år och arrangera en stor show och fest för sin publik, men på grund av rådande restriktioner är det inte möjligt. Därför har de ett annat upplägg och sprider ut firandet.

– Vi syns mer på nätet där vi har ordnat med happenings. Vi vloggar mycket, delar med oss av minnesfilmer och bilder. Vi har gått igenom alla våra almanackor, fotoalbum, pärmar med sparade tidningsurklipp och lusläst dagböckerna. I höst ger vi ut en bilderbok. Vi kommer eventuellt att samarbete med en butik i sommar som också firar 20 år, avslöjar Åsa.

Under veckan har de dessutom spelat in en föreställning som sänds digitalt och kan ses under två veckors tid via Youtubekanalen Sjöängen Askersund. Premiären var i torsdags. I sin show bjuder systrarna på rykande färsk musik och sjunger tillsammans med hemliga gäster och skålar för sina 20 år tillsammans på scenen. Vad blir nästa mål i karriären?

– Tänk att få vara med i melodifestivalen eller i någon tv-sänd allsång. Det skulle vara kul, svarar Karin.

FAKTA OM ÅSA KARLSON:

Ålder: 54 år.

Född i: Stockholm och kom som 9-åring till Zinkgruvan, bor nu i Åmmeberg.

Familjen består av: sonen Albin, maken Mats som bor i Gävle, mamma Laila och lillasyster Karin.

Jobbar som: evenemangssamordnare på Sjöängen och sångerska.

När jag inte sjunger: är jag gympaledare, körledare för Joyvoice Askersund, tränar på gym och är aktiv i tre föreningar.

Mitt första uppträdande: var i trean. Jag var med i ett luciatåg och blev framknuffad när en flicka inte ville sjunga "Du stjärna över Betlehem".

Favoritartist: bland annat Marie Fredriksson, Pink och Ola Salo.

Inför en spelning måste jag alltid: ha glitter, vara förberedd och ha kontroll.

Sången blev viktig: när jag var i 20-årsåldern. Jag fick mersmak efter att jag var med i kabaréer och på afterski. Innan var prio ett att spela teater.

Karins beskrivning på Åsa som artist/underhållare: Hon är djärv, modig och omfamnar publiken.

Motto: Tänk allt jag kan göra.

FAKTA OM KARIN KARLSON

Ålder: 51 år.

Född i: Stockholm och kom som 6-åring till Zinkgruvan, bor nu i Askersund.

Familj: Storasyster Åsa och mamma Laila.

Jobbar som: församlingspedagog och sångerska.

När jag inte sjunger: går jag promenader, cyklar, styrketränar och syr kläder.

Mitt första uppträdande: var i ett julspel i baptistkyrkan i Zinkgruvan. Jag spelade ett tyst får när ängel uppenbarade sig.

Favoritartist: Jag lyssnar på musik efter humör, men extra mycket på sångerskor.

Inför en spelning måste jag alltid: göra mina läppar fina.

Sången blev viktig: i gymnasiet. Det började med ett solo i luciatåget och senare blev jag framdragen av körledaren när vi hade körsång på schemat.

Åsas beskrivning på Karin som artist/underhållare: Hon är säker och har koll på läget.

Motto: Fungerar det inte provar jag ett annat sätt.