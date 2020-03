Systrarna som får Sverige att rysa ►Driver podd om mord och andra fasor: ”Avsnittet om barn som mördar, det var riktigt hemskt”

Det första avsnittet hade 45 lyssningar under den första veckan– Det senaste landade på cirka 23 000.

– Poddar känns som en tipsbenägen grej. För om du hittar en som du gillar så vill du gärna ha någon som du kan diskutera podden och avsnitten med. Så lyssnarna rekommenderar oss vidare, och det är vi såklart

både glada och tacksamma för, säger Annie Nordström.

Systrarna växte upp i Tranås, men sedan flera år tillbaka är Michaela hemmahörande i Örebro och Annie i Stockholm. Michaela är socionom och Annie arbetade till helt nyligen med marknadsföring, men har tagit ett uppehåll för att i stället fokusera mer på podden under en period.

Dokumentärer åt det mörka hållet, om mord, olösta fall och mystiska försvinnanden har alltid haft en stark dragningskraft på dem båda. Och när de betat av poddarna på ämnet av intresse, hade de fortfarande ett behov av att lära sig mer om verkliga fall och bestämde sig för att starta en egen podd.

– Jag har alltid varit fascinerad av sådana dokumentärer. Jag gillar den psykologiska biten. Att fundera på vad som ligger bakom ett fall, varför det blev som det blev? Att se en händelse ur flera perspektiv. Eller olösta fall, där man kan gräva ner sig i olika teorier och reflektera, säger Michaela och Annie nickar bekräftande.

– Lockelsen ligger egentligen inte i det hemska, utan vad som hände innan och hur det sedan hanterades, säger hon.

I Rysarpodden tar de upp händelser och brott som skett utomlands. De bestämde tidigt för att inte ta upp svenska fall.

– Dels för att andra poddar redan tillgodoser det behovet bra och dels för att vi känner att det blir lite väl nära med hänsyn till anhöriga, säger Annie.

De har också valt att inte gå in på för grova och bestialiska detaljer.

Varje avsnitt inkluderar ett eller flera olika fall inom ett visst område, och det kan handla om olika typer av mysterier, försvinnanden, mord eller andra rysliga incidenter. Flera av fallen är relativt okända för den breda massan i Sverige. Många har utspelat sig i USA, Kanada och för den delen Australien.

Och trots att Annie och Michaela är systrar och redan vet det mesta om varandra, har de i och med podden upptäckt nya sidor hos den andra.

– Våra olika yrkesbakgrunder och referenspunkter gör att vi verkligen kompletterar varandra. Vi lär oss av varandra hela tiden, säger Annie.

- Jag tycker framför allt att researchen är så intressant, och faktumet att det kräver att man behöver sätta sig in i många olika ämnesområden. Det kan vara allt från geografi och att försöka lära känna platser och områden där något inträffade till hur vård- och rättssystem fungerar i olika länder, säger Annie och fortsätter:

– Vi brukar börja med att läsa på en massa och samla information från flera olika ställen. Sedan trattar vi ner faktan för att bygga ut det till ett manus med olika infallsvinklar säger hon samtidigt som hon formar händerna till en tratt.

– Michaela är bra på att stolpa upp, få ut information och konkretisera vad som hände, och jag på storytelling, att bygga upp historien. Eftersom att en podd inte har något visuellt stöd är det viktigt att kunna måla upp platser och bilder med ordet och röstens kraft.

Varje vecka lägger de ner otaliga timmar på podden. Att spela in ett avsnitt kan ta en hel dag, att klippa ännu längre. När man sedan adderar all research och själva arbetet med att paketera ihop innehållet till ett färdigt avsnitt så fylls dagarna på i snabb takt.

– Vi är ju fortfarande väldigt nya på det här. Framför allt med att spela in och att klippa – det är en hel vetenskap som tar tid att lära sig och förfina. Flera gånger, när det varit något tekniskt strul, har vi känt att nu får det vara, men så tar man sig igenom det, lär sig och får en riktig boozt, säger Michaela.

Men hur påverkas man av att grotta ner sig i en massa mord?

– Vissa avsnitt tar mer än andra. Och även om vi sållar bort hemska detaljer till lyssnarna måste vi ju läsa dem själva. När vi gjorde avsnittet om barn som mördar, det var riktigt hemskt, det är så många lager i det, säger Michaela.

Hon poängterar att det inte är deras syfte att skrämma lyssnarna. Det handlar mer om att berätta om folks livsöden, med en förhoppning om att kanske väcka reflektion.

Vad är er framgångsfaktor?

– Vi har valt de fall vi tycker är mest intressanta och det verkar som att många håller med oss om det. Vi försöker bygga upp podden på ett sätt som vi själva skulle vara intresserade av att lyssna på, och som vi känner oss bekväma i och det tror jag lyssnarna känner. Vi har känt oss fram, det är en konstant resa, säger Annie och Michaela nickar och fyller i:

– Det har varit en intressant resa och nu ser vi framåt. Vi har inte rest klart. Och det är tack vare lyssnarna vi kommit nånstans.

Fotnot: Rysarpodden hittar ni på bland annat Acast, Podcaster och Spotify och på Facebook och

Instagram om ni söker på Rysarpodden.

Om systrarna

Michaela Malm

Ålder: 32

Bor: Örebro

Familj: Make

Favoritpoddar: I vår genre: Rättegångspodden. För att skratta och koppla av: I huvudet på Gynning och Berg.

Annie Nordström

Ålder: 30.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambo.

Favoritpoddar: Vår genre: Casefile true crime. För att skratta och koppla av: Do go on.

Michaela och Annies tips till den som vill starta en podd

► Tänk inte för mycket – bara sätt igång! Det måste inte vara perfekt från början, du kan förbättra dig med tiden.

►Ha gärna ett par färdiga avsnitt på lager innan du släpper det första. Något vi tyvärr inte tänkte på, men det är bra eftersom det är svårt att ”komma ifatt” i produktionen i efterhand.

► En okej mikrofon och ett basic klipp-program, så mycket mer behövs inte. Det är onödigt att hyra en dyr studio från första början, håll det enkelt, det gör vi.

►Prata om något du är genuint intresserad av då du kommer att behöva lägga mycket tid på podden. Välj ett brett ämne så du kan utveckla och variera dig.

► Avskräcks inte av att det finns liknande poddar. Är ämnet intressant finns ett omättat intresse. Det finns utrymme för fler och alla poddar har olika unika egenskaper - är man intresserad av en genre letar man upp fler poddar på ämnet.

► Man kan komma långt bara genom att marknadsföra sig med små medel. Folk har en tendens att rekommendera vidare till sina vänner så det blir ringar på vattnet. Vi startade ett facebookkonto och ett instagram till vår podd och började skapa kontakt med våra lyssnare och sprida ordet på den vägen.