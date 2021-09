Ta aldrig demokratin för given: “Även i Sverige finns auktoritära strömningar”

Det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande har skulder på ofattbara 2 600 miljarder kronor. Bolaget är i ekonomisk knipa och det påverkar hela världens finansmarknader med stora börsfall som följd. När Sveriges Television, SVT, besöker bolaget sitter ruinerade kineser utanför entrén och gråter. Reportern ställer frågor men får inga svar. “Vi får inte tala med utländsk media”. Företrädarna för Evergrande är livrädda och säger gång på gång att de inte får säga något. Så fungerar det i ett odemokratiskt land där staten styr diktatoriskt med järnhand. Trots att hela världen påverkas och människor vill veta.

I veckan hade den svenska journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea i 20 år. Han greps den 23 september 2001 efter att ha skrivit en artikel om att högt uppsatta politiker krävde demokratiska reformer. Det blev för mycket för regimen som menar att Isaak utgör ett hot mot landets säkerhet. Därför fängslades han. Utan utredning. Utan åtal. Utan rättegång. Så går det till i ett land som inte är demokratiskt.

Istället anställdes partitrogna medarbetare.

För fem år sedan tog Polens regering över polsk public service, tv och radio. Självständiga journalister och chefer, med vana att granska och kritisera, avskedades. Istället anställdes partitrogna medarbetare. Nu fortsätter den nationalistiska regeringen att ta över makten över medierna genom att låta ett statlig oljebolag köpa 20 av Polens 24 regionala tidningar med sammanlagt 17 miljoner läsare. På så vis slipper den politiska eliten kritisk granskning. Ännu ett bevis på hur ett EU-land blir mer och mer av en skendemokrati.

I Ryssland blir människorättsförsvarare och oppositionella trakasserade och misshandlade. Homosexuella jagas och kränks öppet på gatorna. En lag som förbjuder främjande av icketraditionella familjevärden hos barn används som verktyg för att försvåra för hbtqi-relaterad verksamhet. Andra lagar inskränker yttrandefriheten och medias möjlighet att granska staten. Religiösa grupper som går utanför ramen för vad som anses accepterat motarbetas. Så fungerar det i ett samhälle som övergivit alla demokratiska värderingar.

Det land som haft den största demokratiska tillbakagången.

Ungern är näst sämst inom EU när det gäller jämställdhet mellan könen. Regeringens politik cementerar också gamla stereotypa könsroller och kvinnor särbehandlas negativt på arbetsmarknaden. Även här har regeringen tagit kontroll över nyhetsförmedlingen i radio och tv. Ungern klassas numera som ett odemokratiskt land och är det land som haft den största demokratiska tillbakagången i världen under det senaste årtiondet.

Det här är fem exempel på varför demokratin är så viktig. Det är lätt att ta demokratin för given och man saknar den först när den börjar nedmonteras. Precis det som händer i Polen och Ungern. I Sverige har vi haft demokrati i 100 år. Så länge har vi haft allmän och lika rösträtt. Det firas med en mängd aktiviteter i Örebro och länets kommuner just nu. Det är bra och det är viktigt att påminna oss alla om att aldrig ta demokratin för given. Den är istället något vi måste värna hela tiden. För även i Sverige finns antidemokratiska krafter och auktoritära strömningar.