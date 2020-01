Ta bussen till evenemanget

Januari är en månad då många idrottscuper och tävlingar äger rum. Ungdomslag och föreningar ska ut och resa, ofta långt. Idag förlitar sig många idrottsföreningar på att föräldrar och frivilliga tar bilen för att skjutsa spelarna. Inget trafikslag är dessvärre förskonat från trafikolyckor och otäcka incidenter, men bussen är enligt statistiken det säkraste sättet att färdas på väg.

Inte sällan är det en förälder utan vana att beställa persontransporter som sent får i uppdrag att ”fixa” klubbens eller föreningens resa, helst till så lågt pris som möjligt. Valet blir då ofta att mejla ut till andra vuxna och fråga vilka som kan ställa upp med bil och tid.

Se till att enas om vilka krav ni gemensamt ställer innan avresedagen

Vi menar att oavsett vilket fordon som väljs är det viktigt att fundera på vilka krav som ska ställas. Tyvärr är många i dag beredda att lägga mycket pengar på idrottsmaterial och utrustning, men mindre på de resor som ska göras tillsammans.

NTF och Sveriges Bussföretag har tillsammans tagit fram guider och checklistor för den som beställer resor för flera. För det är inte alltid lätt att veta vad som är av avgörande betydelse för trafiksäkerhet, klimat och ekonomi. Och om det egna barnets kompisförälder dyker upp med en bil utrustad med sommardäck inför resan till cupen i norra Sverige, vad gör du då när du står med alla väskor på samlingsplatsen?

Se till att enas om vilka krav ni gemensamt ställer innan avresedagen. Ta också en diskussion om hur ersättningen ska se ut, oavsett om ni väljer att köra själva eller anlita proffs. Väljer du ett yrkestrafikföretag kan du också redan före resan ställa krav och försäkra dig om att företaget har alla tillstånd och den fordonsstandard ni kräver.

Att man i god tid före resan diskuterat igenom och är överens om den resepolicy och de säkerhetskrav man ställer gör hela upplevelsen bättre.

Att resan blir säker är en av de allra viktigaste aspekterna för de flesta. Att alla använder bälte i både buss och bil borde idag vara självklart. Samtidigt kan det vara svårt att få alla att sitta med bälte under hela resan om den sker nattetid, därför kan det vara säkrare att resa under dagtid, på kvällen eller tidig morgon istället. Då är det också lättare att planera raster, måltider och fika. Och glöm inte, att ska ni kommunicera under färd är det handsfree som gäller mellan förare av fordonen.

Tävlingar, cuper och andra arrangemang är för många idrottare höjdpunkter: att få komma ut och möta likasinnade och mäta sin förmåga med andra och samtidigt knyta nya kontakter. Och resan är ju en förutsättning för cuperna. Att man i god tid före resan diskuterat igenom och är överens om den resepolicy och de säkerhetskrav man ställer gör hela upplevelsen bättre.

Punkten bör vara given på mötesagendan inför säsongsplaneringen. Många av landets bussföretag samverkar sedan länge med olika idrottslag och föreningar och kan dela med sig av goda erfarenheter och tips på hur bra reseupplägg planeras, vi har samlat ihop en del i våra guider och checklistor. Så stöd och hjälp finns – men beslutet fattas i varje idrottsklubb och förening.

Anna Grönlund

branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen

Marie Nordén

generalsekreterare NTF