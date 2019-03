Tjuvar slog till mot skönhetsbutik i Marieberg – det här har hänt

Inbrottslarmet gick igång på två ställen i gallerian vid 01:20-tiden, både från Kicks-butiken och från byggnaden. Väktare var först på plats och polisen kom cirka sju minuter efter larmet hade gått, men vid den tidpunkten var både tjuvarna och det stulna godset redan borta från platsen.

– Här är det säkert någon som tänkt till innan detta sattes igång, vissa spår i flyktvägen tyder på att det är en organiserad händelse, säger Kenneth Johannesson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Kicks är en skönhetsbutik som säljer bland annat makeup samt hår-och hudvård från flera olika märken. Ur butiken stals varor av ett betydande belopp, men av vilket värde kan polisen ännu inte uttala sig om.

Tjuvarna togs sig in på området genom att forcera en bom till parkeringen. För att ta sig in i gallerian har de krossat glaset på en sidodörr och därefter gjort detsamma på butikens fasad. Enligt vice centrumchef Sofie Källgren har alla säkerhetsrutiner för gallerian följts under händelsen.

Under tisdagsförmiddagen kommer polisens tekniker att fortsätta genomföra en brottsplatsundersökning i butiken.

- Vi har tagit spår och en del saker i beslag för vidare undersökning, säger Jimmy Hägerås, brottsplatsundersökare.

Marieberg galleria är öppen som vanligt för besökare under dagen men Kicks-butiken är tillsvidare avspärrad för teknisk undersökning.