Tackade nej till formel 1-erbjudande – för att fortsätta fokusera på Marcus Ericsson: ”Min prioritet – honom det är roligast att jobba med”

Alex Elgh, 41, ställer ned en burk Nocco på bordet, tar bara av sig solglasögonen för fotograferingen och berättar att han gjorde ”Murph” – crossfitsportens mest klassiska kraftprov - i förrgår.

Urtypen för en personlig tränare? Det beror ju på vad man lägger i begreppet. Men inte alls, är svaret, om man tänker sig någon kaxig eller självupptagen typ. Tio första minuterna går åt till att Alex frågar ut mig vad som hänt sedan senast, när vi såg på Indianapolis motor speedway – världens största idrottsarena – under Indy 500 för nästan på dagen ett år sedan. ”Hur går det med löpningen?”

Trots fem år i formel 1, en av sportvärldens lyxigaste utposter, har han behållit båda fötterna i Karlskogas mylla, där han vuxit upp och alltjämt tillbringar de få dagar på året då han inte är på resande fot mellan racerbanor och flickvännen i Oslo.

– Formel 1 är glamouröst när man ser på det utifrån, men när man är mitt i det är det mycket hårt jobb, för alla, säger han.

Den här gången tvingar coronan oss att ses på Gelleråsen, i stället. Jag har bokat om mina flygbiljetter till Indianapolis till augusti, dit årets Indy 500 blivit uppskjutet. Alex hoppas komma över i början av juli. Men vi inleder samtalet längre tillbaka i tiden.

Det var senhösten 2013 som Alex Elgh började arbeta tillsammans med Marcus Ericsson. Som son till Eje Elgh, managern som drivit Kumlasonens karriär från gokarttiden till världsscenerna, kände Alex förstås noga till Marcus. Men själv hade han haft fullt upp med en egen motocrosskarriär på internationell elitnivå följd av fyra år som showartist på två hjul i Macao.

– Jag vet att jag hejade på Marcus en gång när jag bodde i Spanien och körde motocross, och han var på något test där. Det var egentligen enda gången jag träffat honom. Men så hämtade jag honom och pappa på Arlanda en gång, precis när det var på väg att bli klart med första formel 1-kontraktet, och då vände sig Marcus till mig i bilen och sa: ”Du, Alex, om jag kommer till formel 1 behöver jag en tränare. Kan du hjälpa mig?”, berättar Alex.

– Jag hade fortfarande kontrakt i Macao, men jag lyckades ta mig ur det. Sedan blev det väldigt pang på. Vi flög till England tillsammans, bodde en natt hos Charlie (Häggstam, också karlskoging som då var mekaniker i Caterham) och flög morgonen efter till Jerez tillsammans för första testet. Det var full gas direkt, och vi hittade varandra snabbt. Jag tror att det hjälpte mig att komma nära Marcus direkt att jag själv haft en idrottskarriär inom racing, jag kunde till exempel vara med och diskutera hjälmvisiret och sådana saker. Och jag visste vad man går igenom under en helg.

Sex år senare känns Marcus och Alex som ett helt oskiljaktigt par. Kanske inte så konstigt. Under fem år i formel 1 hade de 250 resdagar tillsammans per år – Alex var på plats under alla tester och träningar och läger och missade bara ett av 97 race. När Marcus i fjol tog klivet över till Indycar fick Alex ett eget rum i Marcus lägenhet i centrala Indianapolis.

– Under F1-åren var det väldigt extremt: Jag tror vi spenderade mest tid tillsammans av alla förare och tränare. Alla andra team hade simulatorer i sina fabriker, så förarna flög tillbaka dit mellan racen. Men det hade varken Caterham eller Sauber, så var det två veckor mellan racen var det min uppgift att hitta något bra ställe där vi kunde träna fys en vecka och förberedda oss på så sätt. Vi umgicks hela tiden och blev supertajta, säger Alex.

Så till den grad att Alex inför årets säsong tackade nej till ett erbjudande om att återvända till formel 1-cirkusen och jobba åt Alpha-Tauris ryske förare Daniil Kvyat. Förra året hoppade han in för australiske tränaren Stuart Smith och hjälpte Kvyat i Österrike, Italien, Mexiko och Brasilien.

– Jag hade möjlighet att jobba med Kvyat i år också, men det hade blivit alldeles för mycket, och jag har sagt att Marcus är min prioritet, det är honom jag tycker det är roligast att jobba med. Det hade inte fungerat att köra en hel säsong Indycar och knyta upp sig för formel 1 alla andra helger, det tror jag inte att jag hade klarat av, så jag var tvungen att tacka nej, säger Alex.

– Men vi har fortfarande en bra kontakt och man vet aldrig vad som händer i framtiden. Jag och Daniil skriver en hel del till varandra på Instagram och sådär, kommenterar inlägg om träning. Och så fort Sverige och Ryssland möts i hockey får jag alltid något från honom. Det var kul att vara tillbaka i formel 1 förra året – säga vad man vill om sporten, men det är fortfarande finrummet: Så fort man stoppar foten innanför depån märker man att det är en annan, väldigt speciell, grej.

Elghs funktion kallas ofta korta och gott för ”personlig tränare” – alla förare på högsta internationell nivå har en sådan – men de fungerar ofta mer som en sorts alltiallo. Han har koll på resor och scheman, intervjuer och möten, tvättar kläder och håller sällskap. Och i Indycar har Alex till och med en roll i teamet vid depåstoppen: I Schmidt Peterson motorsports, som Marcus körde för i fjol, hjälpte han till att få däcken över depåmuren.

Men fysträningen är förstås en prioritet, och där har en del förändrats i och med bytet från formel 1 – där Marcus hela tiden var tvungen att svälta sig för att inte försämra bilens prestations på banan – till Indycar, där förarvikten kompenseras bort och avsaknaden av servostyrning ställer andra fysiska krav.

– I formel 1 var det så extremt att Marcus ibland funderade på om han cyklade för mycket och därmed fick för stora benmuskler, som vägde för mycket. Ibland kunde han itne göra mycket mer än att promenera ... Och han fick verkligen tänka på allting han stoppade i sig. I Indycar kan vi jobba med träning på ett helt annat sätt, som jag tycker är mycket roligare, säger Alex.

– I formel 1 är det sådana häftiga G-krafter med extrema inbromsningar och accelerationer att man måste ha en väldigt stark nacke för att klara av det. I Indycar jobbar vi mer med axlar och core för att det är så mycket mer jobb med att styra bilen. Och här skadar det inte att lägga på sig muskler. Det blir en mer allsidig träning, en kombination av styrka och kondition.

Tillsammans med Marcus har Alex gått igenom det mesta: Från Caterhamstallets kollaps som gjorde att Marcus missade de tre sista racen 2014 och den fruktansvärda träningskraschen på Monza 2018 till topp tio-placeringar i elva F1-race och andraplatsen i stadsracet i Detroit i fjol. En dröm har han kvar:

– Det hade varit så jäkla kul att vara på ett ställa där man varit konkurrenskraftig, där man vetat att även mitt jobb blivit viktigt för prestationen: Att man finjusterar så mycket man bara kan för att hitta det sista lilla som kan ge en framgång. Den chansen fick vi aldrig i formel 1. Nu har vi kommit till ett toppteam i Indycar i stället, och jag hoppas att det här ska vara året då vi kan vara med och fajtas om vinster och mästerskap, det är något jag vill vara med om innan jag slutar.

Ja, när slutar du? Hur länge orkar du med det här kringflackande livet?

– Jag tar det från år till år. Och det här året känns nästan lite bortspolat med allt som hänt, så det räknas väl inte? Jag gillar det här livet, man får se jättemånga häftiga platser och vara på coola ställen. Det har varit kul. Och jag är inte en person som gillar att sitta still, heller. Det kanske blir lite väl extremt ibland, med flera hundra resdagar om året, men jag är fortfarande glad att jag gjort det och man vet att det förmodligen inte kommer vara hela livet.

Årets säsongspremiär, på Texas motor speedway på lördag, missar Alex på grund av coronakrisen. Han flög hem till Sverige när den ursprungliga premiären i Saint Petersburg ställdes in i mitten av mars, och avvaktar nu besked om han kommer bli insläppt i USA om han försöker återvända.

– Är det något jag är imponerad av hos Marcus är det att han alltid lyckats tagga till. Även om han ibland suttit i den sämsta bilen i formel 1 så har han alltid–alltid–alltid gjort precis allt för att få ut det bästa ur bilen. Jag kan tänka mig hur mentalt tufft det måste vara att hitta den gnistan helg efter helg. När han kom till USA förra året märkte jag ändå att han fick en nytändning av att hamna i ett mästerskap där han har chansen att var på pallen varje helg, och i år, när han äntligen är i ett toppstall, är han supertaggad. Det är otroligt kul att säsongen äntligen drar igång.

Är det starten som gör att vi kommer kunna ses i Indianapolis igen, redan i augusti? Eller kommer allt fortfarande vara nedstängt då? Återstår att se. Men på Gelleråsen rullar ett gäng privata Porschar och Lotusar runt den här dagen.

– Skönt bara att höra motorljudet, det här har man saknat, säger Alex och ler bakom solglasögonen.

Alex Elgh om ...

... Marcus förvandling från ovillig till träningsnarkoman: ”När jag började jobba med honom var han fortfarande ganska ung och tyckte inte det var så jättekul med träning. Även om han visste att det behövdes fick man press ram det. Men ju bättre form han kom i, desto roligare var det. Helt plötsligt gjorde han bonuspass – hörde av sig till mig och sa: 'Jag stack ut och sprang i morse.' Och nu kan han inte hålla sig borta, han packar med sig löparskorna även när han åker på semester.”

... väntan i depåer världen över: ”Det har blivit många, många timmar på banorna där jag varit ganska onödig, där jag blivit sittandes någonstans när Marcus är i möten med teamet. Så fort han kört klart tar jag hand om grejerna, men det tar bara 30–40 minuter. Sedan blir det mycket dötid. Ibland har man med sig en cykel och kan ta något varv på banan, eller också kan man prata med de andra tränarna. Men mycket handlar om att vara redo: Plötsligt kan det plinga till i mobilen och Marcus behöver något. Jag har fått lära mig att sätta mig själv i andra hand: Det kanske inte är så kul att sitta där och inte göra någonting, men det här jobbet går ut på att vara där och se till att Marcus kan göra sitt jobb så bra som möjligt.”

... Marcus träning under coronapandemin: ”Jag har skickat pass till honom online, som han haft att välja på. Han har cyklat och löpt mycket, men han har också haft några kettlebells och hantlar hemma som han kunnat träna lite enkel styrka och core med i vardagsrummet. Fördelen har varit att han för första gången sedan han var 14 år gammal varit hemma och kunnat träna kontinuerligt under en längre tidsperiod, så han verkar vara i jättebra form just nu.”