Taktiska draget bäddade för vinst – då hyllar tränaren laget: ”Roliga att jobba med”

Stefan Ärnsved valde att ändra lite i laguppställningen inför mötet med Umeå som avslutade Kif Örebros Norrlandsturné. Han flyttade över Cali Farquharson till högerkanten tillsammans med Sara Lilja Vidlund.

– Det gick sådär kan man säga. Umeå hade relativt lätt att spela igenom oss dom första 25-30 minuterna, säger Ärnsved efter matchen.

När det inte gav önskat resultat justerade han uppställningen igen, mitt under den första halvleken.

– Vi såg till att vända tillbaka till att spel 3-5-2 och efter det spelar vi bra i första halvlek och skapar bra målchanser, där är jag nöjd.

Det gav också resultat. Karin Lundin såg till att Kif Örebro vann med 2–0, bägge målen kom i den andra halvleken.

Vad är du mest nöjd med från matchen?

– Att dom är så pass taktiskt flexibla, vi går ut med en matchplan men kan ändra redan under första halvlek utan att ha ett halvlekssnack. Det måste jag ge alla som var på planen för det är inte helt enkelt. Dom är taktiskt flexibla, roliga att jobba med.

Målen kom på fasta situationer. Först en frispark från Frida Abrahamsson som Lundin nickar i en hög båge över Tove Enblom i Umeå-målet och sedan en hörna från Heidi Kollanen som Lundin dundrar upp i nättaket.

– Idag är fasta situationerna avgörande. Dom har några som blir halvfarligare men vi är hetare på att få undan bollen. När vi får lägena sätter vi dom, det gäller att vara het på fasta situationerna för dom kan bli matchavgörande, och det blev dom idag.

Hur viktig är Karin för er på fasta situationer?

– Karin är en duktig huvudspelare, vi har några stycken i henne, Maja Regnås, Freja Olofsson som är offensiva hot på fasta situationer. På Karins 2–0-mål använder hon inte huvudet men gör en riktigt, riktigt fin volley. Vi är nöjda med Karins insats idag.

Kif hade 14 avslut i matchen, elva av dessa på mål jämfört med Umeås fyra skott mot mål. Laget har också gjort sex mål på de inledande tre matcherna

– Det är svårt att utvärdera efter tre matcher. Vi gjorde lite för lite mål förra säsongen, vi behövde förbättra vårt anfallsspel. Men vi gör inte bara mål idag, vi skapar rejält med målchanser. I träningsmatchen mot Linköping har vi 18 avslut men gör bara ett mål. Nu när allsvenskan är igång fortsätter vi skapa målchanser men gör också mål. Det är ett vinnande koncept när man ska vinna fotbollsmatcher, att göra mål.

Hur känns det att vara fortsatt obesegrade?

– Att vi är obesegrade efter tre omgångar med två bortamatcher och en hemma, det är mer än godkänt.

Umeå IK–Kif Örebro 0–2 (0–0)

Mål: 0–1 (68) Karin Lundin, 0–2 (78) Karin Lundin.

Avslut: 6–14

Varningar, Umeå: – Kif Örebro: –

Domare: Sara Wiinikka, Svensbyn.

Publik: –

Kif Örebro

Mimmi Paulsson-Febo – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Maja Regnås – Elli Pikkujämsä, Nathalie Hoff Persson (ut 87), Nellie Lilja, Sara Lilja Vidlund (ut 72) – Cali Farquharson (ut 87), Karin Lundin (ut 81), Heidi Kollanen

Ersättare: Moa Öhman, Ellen Karlsson (in 87), Freja Olofsson (in 72), Elin Bengtsson (in 87), Cajsa Åkerberg (in 81)