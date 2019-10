Talangen lämnar Kif Örebro – kom inte överens om nytt kontrakt: ”Självklart känns det tråkigt”

Jonna Dahlberg kom till Kif Örebro 2016 och har stått på tillväxt sedan dess. I år har hon fått speltid i 18 matcher i damallsvenskan, men endast startat i fyra.

Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i klubben för den 20-årige Adolfsbergsfostrade mittfältaren. Dahlberg har tackat nej till ett nytt kontrakt med klubben.

– Självklart känns det tråkigt att vi och Jonna inte kunnat komma överens om ett nytt kontrakt. Vår ambition och målsättning har varit att behålla henne, inte minst eftersom vi ser vilken utveckling hon haft de senaste två åren med spel i både elitettan och damallsvenskan och den potential som finns framåt. Hon är helt klart en talang. Vi önskar henne lycka till i sin nya klubb och tackar för de fina insatserna hon gjort i den röda tröjan, säger sportchefen Jonas Karlberg i ett pressmeddelande.

Just nu har Kif fyra kontrakterade spelare inför nästa säsong, däribland Sara Lilja-Vidlund som förlängde sitt kontrakt så sent som i helgen.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: –

Försvarare: Emma Östlund.

Mittfältare: Eveliina Summanen.

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021).

Klara förluster: Linnéa Svensson (back, Bröndby), Emma Lindén (mittfältare, uppehåll från fotbollen), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras), Jonna Dahlberg (mittfältare, ny klubb ej klar).

Utgående kontrakt: Mimmi Paulsson-Febo (målvakt), Danielle Rice (do), Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Emma Kullberg (do), Frida Abrahamsson (do), Sejde Abrahamsson (do), Lejla Basic (mittfältare), Ellen Karlsson (do), Jenna Hellstrom (do), Elin Bengtsson (do), Kayla Braffet (do), Jonna Dahlberg (do), Heather Williams (anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).