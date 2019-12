Talangen på väg mot succédebut – slutade istället med bortdömt mål och skada: ”Tråkigt”

Linus Öberg (JVM), Jordan Boucher (avstängd) och Sakari Salminen (axelskadad) saknades. Då fick 19-årige Anton Widmark chansen för första gången istid i SHL-sammanhang när Örebro gästade Linköping.

– Det var jäkligt kul. Det var skillnad från att spela med juniorerna. Det var jättekul och något man har siktat på länge, så det var efterlängtat, säger han.

Var det några nerver inför?

– Det gick nog inte att vara helt utan nervositet, men så fort man kom ut på första bytet kändes det bättre. Då ville man bara ut igen.

Och i första bytet gjorde talangen också direkt avtryck. Han slängde sig nämligen och täckte ett skott som fick hela båset att resa sig och jubla.

– Det var en härlig känsla att täcka det även fast det gjorde ont. Man känner det inte för stunden med alla reaktioner och all adrenalin, så det var jättekul.

I sitt andra byte såg han också ut att slå till med sitt första SHL-mål. Det när han slog in en retur på backhand efter ett skott från Rasmus Rissanen. Men domarna granskade målet i efterhand och då dömdes det bort efter att Joonas Rask varit i kontakt med målvakten Jonas Gustavsson.

– Returen kom rakt ut, så jag la in den i nättaket. Jag fattade inte att det inte blev mål, så jag blev väldigt glad. Sen förstod jag att det något som var fel.

Vad kände du då?

– Såklart tråkigt, men det är sånt som händer. Jag såg lite snabbt på jumbotronen, men hann inte uppfatta vad som hände. Jag gissar att domarna hade rätt.

Därefter fick inte talangen så mycket fler möjligheter att visa upp sig. Många utvisningar begränsade speltiden och dessutom visade det sig att det inledande skottäcket hade tagit värre än det först verkade.

– Det kändes okej till en början, men så fort jag blev lite kall så fick jag svårt att stödja på det. Jag testade ett byte i andra, men då kände jag att jag inte kunde stödja på det ordentligt. Då fick jag kliva av.

Hur illa är det tror du?

– Just nu känns det ändå helt okej. Det verkar inte vara någon fraktur, men om det blir värre under kvällen får jag åka in och röntga. Det känns ändå hyfsat bra, så vi avvaktar än så länge.

Det måste vara surt att behöva kliva när du fick chansen?

– Verkligen. Sjukt besviken över det såklart, men å andra sidan kommer det nya chanser.

Så du skulle täcka det skottet igen?

– Ja, absolut! Det gör man varje dag i veckan.

Se Widmarks bortdömda mål här: