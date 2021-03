Tänk lite mer positivt: Vi går mot ljusare tider!

Näst intill varje dag läser man bara negativa saker om covid 19 vaccinet och allt där omkring. Min tanke är att om vi istället ser det mera positivt och att man skriver det som är bra istället så tror jag alla mjuknar upp lite.

Att vaccinet inte kommer i den fart som önskats går ju knappast inte att göra något åt. Tänk istället på alla dom som fått vaccin – vad bra. Tänk på all personal som dagligen jobbar med detta och för att få ihop allt – vilket fint jobb de gör. Tänk på all sjukvårdspersonal som har kämpat att tagit hand om alla sjuka och för gör – vilka enastående människor det är. Tänk all logistik kring allt – vilket fint land vi lever.

Att sedan smittan fortsätter spridas det kan vi ju fundera på. Kanske det är där det egna ansvaret ligger, kanske där det glöms bort.

Nu ser vi våren på gång och vaccinera sig får nog alla som behöver och vill framöver. Under tiden får vi vänta lite, följa restriktioner. Göra det vi kan – för det vi inte kan funkar ju inte.

Se ljust på tiden. Glöm inte bort att det finns massor att glädja sig åt. Tack Region län för ni gör ett fint starkt jobb.

”Positiv i tanken”

Örebro