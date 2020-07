Tänkte inte på det? Gott om skäl att behålla busstrafiken i Östernärke

örebro Diskussionerna pågår för fullt angående kollektivtrafikens vara eller inte vara i Östernärke. Argument från både för och emot presenteras; somliga relevanta och försvarbara, andra mindre genomtänkta och korkade.

Politikerna försvarar nedläggningen av aktuella linjer med att det inte är ekonomiskt försvarbart; Länstrafiken behöver spara 70 miljoner kronor och neddragningen av dessa linjer skulle spara 8.1 miljoner. En skitsumma i förhållande till hur det skulle påverka ortsborna.

Lars Ströman skriver i sin ledare den 13 juli att ”Bussen blir i värsta fall en rätt obekväm limousin som skattebetalarna finansierar åt vissa byar.” Precis som att Östernärkeborna inte är skattebetalare som bidrar och dessutom till alla påfund som installeras i Örebro!

Där är man dessutom beredd att satsa stort på BRT-bussar som endast ett fåtal av länets invånare kommer att ha nytta av.

Nina Höijer menar att det passar bra att dra in busslinjer som drabbar lägst antal personer. Anta att det bor behöriga lärare (bristvara i dag) utefter dessa linjer och att flera av dessa utnyttjar lokaltrafiken för att ta sig till och från sina arbetsplatser. Dessa lärare undervisar tusentals elever genom åren. Ringar på vattnet. Tänkte inte på det?

Vårdpersonal från Östernärke servar även stadsborna på vårdcentraler och på USÖ. Tänkte inte på det?

I Örebro går ledbussar täta turer från ytterområden in till centrum. Väldigt glest med passagerare där. Snacka om limousinservice! Befolkningen i Örebro stad har gång- eller cykelavstånd till affärer, apotek, vårdcentraler och allsköns service. Promenera mera för folkhälsan! Hur tycker Ströman och Höijer att befolkningen i Östernärke ska ta sig till livsmedelsaffären, apoteket, USÖ med mera om lokaltrafik saknas? Tänkte inte på det?

Vi som bor och befolkar Östernärke måste få vara självgående och ska inte behöva ställa oss i beroendeställning till grannar och goda vänner för att kunna ombesörja våra elementära behov.

Beträffande skattepengar ser vi inte i Östernärke att man satsar här; badbassänger, utegym, skateparker, lekparker, sagostigar ... you name it. Det bor barn och ungdomar även i Östernärke som har behov av fritidsaktiviteter. Tar ni bort lokaltrafiken berövar ni även dessa en meningsfull fritidsaktivitet som de kan få del av genom att åka till stan. För det omvända - att ”stassarna” åker buss till Östernärke - är väl otänkbart. Sträckan är densamma i båda riktningar. Tänkte inte på det heller?

All heder till Brevens Idrottsförening som installerat ett utegym i byn med bidrag från Landsbygdsnämnden.

Att Örebro Kommun skulle satsa på Östernärke, det finns inte. Fy skäms! Tänk på att även vi är skattebetalare med rösträtt!

Låt hela Östernärke leva

Brevens bruk