TÄVLING: Vad kan du om nyheterna i NA? Ta chansen att vinna Anna Janssons nya bok

1) Anna Jansson har släppt sin andra bok om Örebropolisen Kristoffer Bark. Den inleds med ett mord på en badplats i länet. Vilken?

1. Kalkbrottet vid Uskavi

X. Lanna badgruva

2. Kalkbrottet i Kvinnersta

2) En varm vinter följd av en pandemi har skapat stora ekonomiska problem för Storstenshöjden i Kilsbergen. Vem är ägare till slalomanläggningen?

1. Örebro kommun

X. Branäsgruppen

2. Grönklittsgruppen

3) NA avslöjade 18 augusti att en kriminellt mc-gäng har stängt ner alla avdelningar i Sverige. Vilket mc-gäng?

1. Bandidos

X. Hells Angels

2. No Surrender

4) NA var på plats när en veteran i musik-Sverige spelade live uppe på Svampen. Vem var artisten?

1. Pugh Rogefeldt

X. Mikael Rickfors

2. Tomas Ledin

5) En man på en mindre ort i Örebro kommun blev kändis när han började skrämma fortåkare med en hårtork, på det sättet snarlik en trafikpolis med fartkamera. Var skedde detta?

1. Stora Mellösa

X. Axberg

2. Glanshammar

6) En rekordpublik tog del av Önskekonserten, som NA i år arrangerades digitalt. För vilken gång i ordningen bjöd NA på Önskekonserten?

1. Andra gången

X. Tredje gången

2. Fjärde gången

7) Allsvenska ÖSK har värvat flera spelare under augusti, men några har också försvunnit. En spelare har lånats ut till den klubb han värvades från inför säsongen, vem?

1. Robin Book till Varberg

X. David Seger till Sollentuna

2. Benjamin Hjertstrand till Brage

8) En skolanställd är misstänkt för sexualbrott mot barn. Detta har fått en annan skola att begära ut belastningsregistret på alla sina befintliga anställda. Vilken skola?

1. Adolfsbergsskolan

X. Engelbrektsskolan

2. Gumaeliusskolan

9) Funkisfestivalen, för personer med funktionsvariationer, hade i år en stjärnsångerska som gäst. Vem?

1. Carola Häggkvist

X. Charlotte Perrelli

2. Pernilla Wahlgren

10) Nu är det strid om vattennivån i Hjälmaren igen. I vilken kommun ligger Hyndevadsdammen, som har stor inverkan på sjöns vattennivå?

1. Arboga

X. Örebro

2. Eskilstuna

Så här tävlar du

Svara på frågorna och skicka in din rad till NA. Svaret ska vara inne senast fredag 4 september. Du kan mejla din rad till [email protected] eller skicka in den per vanlig post. Använd då denna adress: NA Helg, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

(Tio böcker lottas ut bland deltagare med alla rätt.)