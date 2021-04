Tävlingsförbudet kvarstår – mindre än en månad före elitseriepremiären: ”Är den 4 maj som gäller”

All motorcykelsport är just nu förbjuden i Sverige, förarna har fortsatt svårt att pendla till och från Polen och några publiklättnader är inte i sikte.

Så är läget med mindre än en månad kvar till elitserien i speedway.

– Just nu jobbar vi mot ett oförändrat premiärdatum, men samtidigt är det viktigt att vara pragmatisk, säger Peter Johansson, sportchef i Indianerna.