Tävlingsstopp inom ridsporten – och så ser coronasmittan ut bland hästar: ”En helt annan sak än för människor”

Under fredagen tog regeringen beslut om att inte fler än 50 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Något som gör att i princip allt idrottande ställs in och inom ridsporten har förbundet beslutat att ställa in allt tävlande fram till och med den 31 maj.

– Det påverkar alla och det är ofrånkomligt, men just nu känns det som ett ganska litet problem i det stora hela. Sport känns ganska ospännande just nu. Ridsporten är väl en av de sporter som hållit på längst eftersom man inte har den publikmängden och det går att hålla sig under 500 personer. Men nu blir det ju automatiskt så att alla tävlingar måste ställas in, säger förre landslagsryttaren Niklas Jonsson.

Emelie Aldenfalk från Kumla är en av länets främsta ryttare just nu och hon hoppas att tävlingarna blir av längre fram istället.

– Förhoppningsvis blir de av längre fram så att man får chansen att rida då. Jag är ju med i Lövsta future challenge som är fem kval innan finalen avgörs under Sweden international horse show. Två kval är nu inställda, men jag hoppas att de går att genomföra sen, säger hon.

Påverkas du på andra sätt än att du inte kan tävla?

– Nej, det är bara att anpassa sig. Vi kan arbeta som vanligt hemma i stallet. Man för försöka ta den här krisen till något positivt och bli ännu bättre.

Det här blir andra året i rad som våren förstörs inom ridsporten. I fjol spreds abortviruset EHV-1 bland hästar över hela världen, vilket fick till följd att tävlingar ställdes in även då.

– Det är tråkigt att det blir stopp igen. Det drabbar ryttarna och även klubbarnas ekonomi till viss del. Sen vet man inte hur det blir med ridskolor som rullar mer hela tiden. Jag som tävlingsryttare kan inte tävla, men verksamheten drivs som vanligt i övrigt. Ridskolorna är en annan typ av verksamhet. Det är tråkigt, men i det stora hela är det ändå ett litet problem, säger Niklas Jonsson.

Hur ser tillvaron ut för dig nuförtiden?

– Jag håller fortfarande på och tävlar på nationell nivå. Sen jobbar jag mycket mer med att instruera och att vara mentor. Jag har många elever som tävlar på bra nivå. Jag har gjort det hela tiden, men förut var det mer fokus på mig och nu är det mer på eleverna. Det känns som en kul omvändning i livet.

Faktum är att det även finns ett coronavirus bland hästar. Men det har funnits i Sverige under flera år och den ser inte alls ut på samma sätt som den som drabbar människor just nu.

– Det är två helt olika saker och det är en helt annan sak än för människor. Jag har inte hört något om det häromkring, men det finns andra smittor som man är rädd för. Man får hålla sig på sitt och vara noga med restriktioner, säger Aldenfalk.

Niklas Jonsson menar att det inte är något som man som hästägare bekymrar sig för speciellt.

– Jag vet faktiskt inte så mycket om det, men det finns mycket olika virusmodeller. Inom hästsporten är det smittor hela tiden och man vaccinerar för det som går. Men just om det är corona vet jag inte och det är inget som man oroar sig för speciellt mycket som hästägare, säger han.