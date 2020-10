Teatern på Öster blev en trailerpark i Kalifornien – tar sig an stora frågor med ömhet och humor

RECENSION. Vad är äkta konst, vad är en äkta människa? Lilla Kvartersteatern tar med humor, fart och ömhet sig an stora frågor i den svarta komedin ”Ingen konst” av den amerikanske dramatikern Stephen Sachs.

Dramat startar innan själva dramat, likt pjäsens konstkännare Lionel Percy kommer vi vilse. Det pågår en fasadrenovering på Sturegatan 22 på öster i Örebro, vi söker bakom byggnadsställningar och presenningar innan vi hittar den välkomnande entrén till Lilla kvartersteater. Där möts vi av skådespelarna Eva Ahremalm och Lasse Forss, som visar våra coronasäkra platser.

Den trivsamma teatern har förvandlats till en husvagn i en trailerpark i Kalifornien, full av allsköns bråte som Maude Gutman samlat ihop i containrar och på soptippar. Lionel Percy, som har rest från New York i privat jetplan kommer borttappad och skräckslagen in i husvagnen, jagad av grannens byrackor. Detta är en miljö och en sorts människa som han i hela sitt liv sluppit möta. Tills nu, när han kommer för att värdera en tavla som Maude köpt på loppis för tre dollar. Hon är övertygad om att det är en äkta Jackson Pollock, värd minst 50 miljoner dollar och sätter hela sin värdighet i pant.

Den välmeriterade konstkännaren Lionel vill inte att den ska vara äkta, även där står värdigheten på spel. Det blir en het maktkamp, det som skulle bli en lätt värdering tar sin tid. Efter ett snabbt, om än koncentrerat, möte med tavlan fäller han sin dom och försäger sig samtidigt: ”Ingen i New York skulle erkänna att tavlan är något att ha, och inte dig heller.” Maude tappar andan, men ger sig inte, hon dricker whiskey ur syltburken, argumenterar och konfronterar Lionel med hans liv och hans nederlag. Han litar på sin intuition, väntar på ”hettan som jag känner när jag ser något äkta”.

Men hon har sett sin tavla lysa och kan inte acceptera skillnaden mellan hans intuition och hennes. Skådespelarna håller under Gunilla Orvelius regi-öga sin publik i ett stadigt grepp. Vi kastas mellan Maude och Lionel; maktspelet drivs framåt i en rasande fart.

Lasse Forss och Eva Ahrenmalm växer in i sina gestalter. Lasses Lionel vränger på och av sin välskräddade överrock som vore den hans rustning. Evas Maude balanserar på höga klackar, rörelserna stelnar när fyllan tilltar, samtidigt river hennes intellektuella skärpa knivskarpa revor i Lionels rustning. Båda demaskeras, deras personliga haverier blottas, ändå kan ingen av dem ge sig.

När Lionel till sist sätter sitt kryss i avsedd ruta på besiktningsprotokollet levererar han också ett försök till försoning; han medger Maudes äkthet. Då åker han ut, för trots att han skakats i grunden av mötet med Maude tar han sig fortfarande rätten att bedöma, inte bara tavlan, utan även hennes person. Efter enaktaren förvandlas kvartersteatern till kvarterskrog, där publiken kan samtala vidare om dramatik och dilemman över en matbit.

Er recensent kan tyvärr inte stanna, hon måste hem till sitt skrivbord. Lasse, som nu lämnat rollen, följer till dörren och påpekar att pjäsen bygger på en verklig händelse. På cykel genom en mild, mörk oktober fortsätter tankarna om äkthet och konst. Föll skådespelaren in i sin roll igen eller in i vår tid, där ”based on a true story” blivit en kvalitetsstämpel? Blir en pjäs, en film eller bok mer äkta om den är ”sann” i en mer bokstavlig bemärkelse eller kan vi lita på konstens egen kraft?

Hur som, Lilla kvartersteatern lämnar ingen oberörd med sin ömsinta, svarta komedi.

TEATER

Lilla kvartersteatern, 2 oktober

”Ingen konst”

Med: Eva Ahremalm och Lasse Forss

Astrid Lindén