Techjätten Google utbildar 600 småföretagare i länet: ”Ingen affärsinvestering”

Hur syns mitt företag bättre när folk googlar efter det? Hur använder jag sociala medier som Facebook och Instagram för att marknadsföra mitt företag? Hur ger jag tydlig och relevant information om mitt företag på hemsidan?

Dessa och många andra frågor kommer de 600 länsföretagarna som anmält sig till Googles digitala kurs med start i dag torsdag att få svar på.

– Det finns ett skriande behov av kunskap, säger Joakim Larsson, och berättar om hur Google såg sökningarna efter bland annat öppettider och hemleveransvillkor skjuta i höjden i början av pandemin.

– Kunderna ställer höga krav på att informationen är relevant och korrekt. De är inte lika förlåtande som tidigare, menar Joakim Larsson.

Google är tillsammans med Facebook två av de riktigt stora techjättarna på marknaden.

– Visst, Facebook är en konkurrent till oss även om vi sysslar med lite olika saker, säger Joakim Larsson.

Konkurrent eller ej– kursen kommer även att ta upp hur företagare kan använda Facebook och andra sociala medier i sin marknadsföring.

– En del företagare har en oro att interagera på det sättet med sina kunder, att det kan bli för mycket negativa kommentarer, men många gånger kan det vara bättre att ta det steget och märka att det inte är så farligt om det skulle komma någon negativ kommentar. Den kommunikationen är snarare positiv – man blir en mänskligare företagare i kundernas ögon.

Han betygar att kursen inte är till för att Google ska tjäna pengar på deltagarna.

– Kursen är mycket bredare än att handla om Googleverktyg, men naturligtvis är det så rent allmänt att om internet får fortsätta att vara en motor för tillväxt i Sverige så är det bra för oss, säger han.

En annan så kallad techjätte, e-handelsbolaget Amazon, har kritiserats för att tråla bort all konkurrens och därmed utplåna småföretagare – hur ser du på det ansvar som följer med den stora makt techföretagens dominans för med sig?

– Jag har svårt att svara för Amazon – vi sysslar med olika saker – men visst är det så att Google har mycket makt. Därför är det också viktigt för oss att ta ansvar.

Joakim Larsson nämner att Google tar bort stora mängder oönskade sökresultat sedan e-lagen "The right to be forgotten" infördes. Han tar också upp att de finns enkla sätt att se till att internetsökningar på ens egen dator eller mobil raderas.

– Vi vill utbilda företagare så att de på ett enklare sätt kan nå kunder som de faktiskt vill nå via marknadsföring och sökresultat, säger han.

Fakta:

► Kursen bär namnet Digitalakademin #försverige och genomförs i samarbete med bland annat Handelskammaren Mälardalen och företag som Loopia, Tele2 och Trygg-Hansa.

► Kursen är gratis och består av av digitala möten som äger rum mellan 16 och 23 september.

Fotnot: "The right to be forgotten" alltså "Rätten att bli bortglömd" – även kallad "Rätten till radering" är en princip som blev praxis genom EU-domstolens beslut 2014. Principen innebär att sökmotorer som Google är skyldiga att radera vissa sökresultat och handlar bland annat om att värna privatlivet.