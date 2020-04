Teknik ger möjlighet till samtal när besöksförbud gäller på äldreboenden: ”Personalen hjälper till”

Från och med onsdag 1 april råder besöksförbud på samtliga äldreboenden i Lekebergs kommun liksom på övriga landets äldreboenden. Förbudet gäller tillsvidare. Regeringen har beslutat detta för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Detta innebär att anhöriga inte längre kan besöka kommunens äldreboenden. Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede.

För att underlätta kontakten går det att boka videosamtal så att anhöriga och andra närstående har möjlighet att kommunicera med brukaren via videosamtal. Videosamtalen sker via FaceTime eller Google Dou som personalen hjälper till att ordna. Kontakt med boendet sker via kommunens växel 0585-487 00.