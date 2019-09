Tennisproffset Celik vänder hem till Örebro TK igen – riktar kritik mot förra klubben efter mörka tiden: "Gått igenom väldigt mycket"

Under sommaren 2016 var Susanne Celik rankad 153 i världen och samtidigt som hon var svensk tennis stora framtidsnamn men under kvalet till US Open samma år kände örebroaren av en smärta i en av handlederna. Problemen blev bara större och efter två misslyckade operationer stod Susanne Celik utan spel på högsta nivån från december 2016 till juni 2018.

Örebroaren har fallit i världsrankingen men nu är siktet återigen inställt på toppen samtidigt som det står klart att hon återvänder till Örebro Tennisklubb.

– Det känns otroligt bra måste jag säga. ÖTK har sedan ett bra tag tillbaka stöttat mig även fast jag inte ens stått för dom som klubb. Dom har alltid varit stöttande när jag kommit hem och jag har verkligen känt mig välkomnad och som hemma. Det som också känns bra är att dom oavsett ranking och framgångar/motgångar behandlat mig på samma sätt, säger hon till NA-Sporten.

Under hennes tuffa skadeperiod bytte hon i januari 2016 klubb i Stockholm, från KLTK till SALK och nu riktar hon hård kritik mot sin förra klubbadress.

– Jag har gått igenom väldigt mycket de senaste två åren och det som fick mig att verkligen vakna upp nu vad gäller klubb är att jag stod för en klubb som varken bryr sig om mitt välmående eller mig som person. "Vad håller du på med" liksom, lite så gick tankarna, säger hon och fortsätter:

– Det är när det går tyngre eller på vägen tillbaka man behöver en extra push och hjälp, därför kan jag vara helt ärlig med att säga att det är verkligen tråkigt och att jag är besviken att min tidigare klubb, som jag representerat i tre år, inte stått vid min sida då jag behövt det som mest.

Susanne Celik spelade i Örebro TK innan hon började studera på gymnasiet i Kramfors och hon menar att ÖTK har hjälpt och stöttat henne under den tunga tiden. Därav är det nu självklart att återvända.

– Jag vill representera en klubb som från hjärtat hjälper mig oavsett om jag haft en tung period eller jättebra period. Jag är inte den som brukar säga något negativt i media men samtidigt vill jag vara helt ärlig och prata ut ifrån så som det verkligen är istället för att säga att jag bara bytt. Tittar bara framåt nu och lägger de negativa bakom mig, är så tacksam för det upplägg som väntar.

Det står också klart att Susanne Celik kommer att träna på Good To Be Great Academy (GTG).

– Det känns väldigt spännande att prova på, GTG är ju bland de bästa vi har i Sverige och med det driv, stöd och tränare som finns där ska det bli riktigt roligt, är så tacksam för det, avslutar hon.