Testa rätt personer för covid-19

I dag finns det en grundkapacitet i vårt land att labben kan ta emot ett hundra tusen covid-19 prov i veckan. Från en del kommer det klagomål på att den kapaciteten inte utnyttjas till fullo. Personligen så vill jag höra från dem som jobbar i sjukvård, äldreomsorg och i diverse servis yrken där man av olika skäl är tvungen att komma nära inpå folk för att utföra sina sysslor, om det testas för lite i dessa gebit.

Som jag ser på testningen så är det behovet av tester per vecka som skall stå till grund för hur många tester som genomförs per vecka och inte om det är tjugofem tusen eller ett hundra femtio tester som genomförs per vecka.

Att testa folk till höger och vänster utan några rimliga skäl ser jag som meningslöst. Om jag tar mig som exempel, gör man den 25 Maj ett test på mig och det då visar att jag inte är smittad, så garanterar det inte att jag kan bli smittad den 26 Maj. Skälet till att jag eventuellt bör testas är om jag blir sjuk och då behöver tas in på lasarett. Då kan jag se att det kan vara lämpligt att testa mig för att se vilken behandling jag bör få, samt om sjukvårdspersonalen behöver använda personlig skyddsutrustning. Ett annat skäl till att jag skulle behöva testas som sjuttiotvååring, är om jag av någon anledning behöver delta i någon verksamhet, där jag kommer nära inpå människor och då bör vara imun mot smitta.

Det som gäller för mig som frisk är i första hand att hålla mig på ett avstånd från folk på cirka 2 meter och att hålla sig borta från folksamlingar, där det är svårt att hålla tvåmeters regeln. Förutom det så att försöka att sköta handhygien, Samt att kroppen får ett mått med motion som håller balans på näringsintag och kroppens behov och funktioner i ordning.

Som avslutning vill jag hävda att om mina påståenden är värda att följa, bör man inte ta som en absolut sanning, av den enkla anledningen att jag inte är någon expert. Det gör att de som har frågor så vänd er till dem som är experter för, att få svar på om mina påståenden har kvalitéer som är värda att följa.

Anders L. Larsson

Laxå