The Ark om inställda turnén: ”Hade ingen funktion längre och ingenting att göra”

Tanken var att återföreningen skulle sammanfalla med 20-årsjubileet av The Arks debutalbum "We are The Ark". Men nu siktar medlemmarna i stället på att turnera tillsammans nästa år, vilket markerar 30-årsjubileet av bandets grundande samt 10-årsjubileet av deras sista turné.

– Det är förstås jättetråkigt att en sådan här sak inte blir av, samtidigt som det känns bra att vi kanske kan genomföra det nästa sommar i stället. Man får vara ödmjuk inför att läget är som det är, säger gitarristen Martin Axén.

Han driver flertalet krogar i Malmö och berättar att han ändå haft mycket att göra under en vår då inget blivit som planerat. Musicerandet har dock tillfälligt lagts på is.

– Vi avbröt en repperiod eftersom vi hade planerat att inleda turnén i slutet av juni. Men vi håller på att planera och träffas mycket ändå. Fokus har legat på återföreningen, vi har inte setts för att skriva ny musik, säger Martin Axén.

Bandmedlemmen Sylvester Schlegel har av naturliga skäl inte kunnat vara med, eftersom han är bosatt i Stockholm. Han jobbar heltid som musiker och säger att han har grubblat över tillvaron.

– Det blev ganska uppenbart att jag är överflödig i den här världen. Jag hade ingen funktion längre och ingenting att göra. Men man hoppas ju att det här är övergående, så man få ta till vara på tiden. Jag håller på att inreda en lokal och gör några spelningar som är anpassade för att strömmas, säger han.

Innan pandemin släppte han en skiva som soloartist och han skulle även ha turnerat med Augustifamiljen, där han också är medlem. Men det blir i stället en liveströmmad spelning från en lada på landsbygden.

– Det kan bli fint med sådana spelningar också, men det är såklart inte samma sak som att gå på en riktig konsert. Det är spännande att se hur kreativa människor blir i en sådan här situation och det är nog något vi kommer att ta med oss. Det är heller inte fel att branschen börjar synas i sömmarna, säger Sylvester Schlegel.

Att konsekvenserna av coronapandemin kommer att bli stora är medlemmarna överens om, inte minst för livescenen och musikindustrin.

– Tidigare har klubbar haft det tufft i städer där allmänheten har opponerat sig mot att det låter för mycket sent på kvällarna. Nu blir det tystare och man kan faktiskt få ta sig en funderare på vilka konsekvenserna blir av en sommar utan livemusik. Kanske kommer vi att värdesätta musik och kultur på ett annat sätt efter det här, säger Martin Axén.

Fakta: The Ark

Bildades 1991 i Rottne, norr om Växjö.

Albumdebuterade 2000 med "We are The Ark". Låten "It takes a fool to remain sane" belönades med en Grammis för årets låt året därpå.

Har även släppt fullängdarna "In lust we trust" (2002), "State of The Ark" (2004), "Prayer for the weekend" (2007), "In full regalia" (2010) och samlingsalbumet "Arkeology" (2011).

Vann Melodifestivalen 2007 med låten "The worrying kind". I Eurovision Song Contest samma år slutade bandet på 18:e plats.

Medlemmar: Ola Salo (sång), Lars Ljungberg (bas), Mikael Jepson (gitarr), Martin Axén (gitarr), Sylvester Schlegel (trummor) och Jens Andersson (klaviatur).

Ann Edliden/TT