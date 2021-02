The Mamas uppträder i Eurovision-kläderna

I den första delen av The Mamas bidrag "In the middle" sjunger trion iklädda fjolårets svarta scenkläder, som de vann Melodifestivalen med. Men plötsligt lyser scenen upp – och trion får nya kläder i guld. Effekten är möjlig eftersom den första delen är förinspelad.

Dinah Yonas Manna berättar att de valde att ha med de gamla kläderna för att de har blivit en viktig del av The Mamas historia.

– Det var där allting började för oss som egna artister, säger hon.

Under presskonferensen efter genrepet avslöjade trion att guldkläderna egentligen var tänkta till Eurovision Song Contest – som ställdes in förra året till följd av pandemin.

– Guld för mig står för magi men det står också för vår "Eurovision-moodboard", det kommer från det. Vi ville inte kasta bort det. Med förinspelningen är det som en fortsättning på vår resa, säger Ashley Haynes.

Dinah Yonas Manna kallar numret för "The Mamas 2.0".

– Låten är djupare och mer personlig, kläderna är "next level", för att vi känner oss som att vi är "next level", säger hon.